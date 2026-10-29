La intervención de Bukele en Haití genera críticas: Advierten que los militares no garantizarán la paz

Conforme a lo expuesto por el jurista haitiano Barnabas Dieudonné, la operación militar del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Haití, en respuesta a la desaparición de cuatro militares de su país tras una emboscada de bandas armadas el 18 de octubre en Puerto Príncipe, no necesariamente contribuirá a la paz en la nación caribeña.

Esto se debe a que los cuatro militares, que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, desaparecieron en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de la capital, lo que provocó una respuesta de Bukele, quien ha enviado 2 mil soldados a Puerto Príncipe para rescatarlos, aunque la cifra aumenta a diario.

Barnabas Dieudonné, doctor en Derecho por la Universidad de Montreal y defensor de los derechos humanos, fue entrevistado por EFE y advirtió que ese despliegue de tropas apunta a una operación de alcance limitado, centrada en recuperar a los militares, y no a una estrategia para desmovilizar a las bandas armadas que operan en Haití.

"Para instaurar la paz en el país habría que desmovilizar a todos los grupos armados. Esta intervención no tiene por objeto contribuir a instaurar la paz", sostiene el jurista, quien cree que una operación militar de gran envergadura podría desplazar a los grupos armados que operan en esa zona, sin que ello implique una solución a esta crisis.

Riesgos para la población civil

Según la cadena estadounidense de noticias CNN, la población haitiana puede quedar relegada a un segundo plano en una operación concebida principalmente para rescatar a los salvadoreños. Por ello, entre los posibles efectos, se señalan la pérdida de vidas humanas, los heridos y los daños materiales en viviendas, vehículos y bienes.

De hecho, Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización internacional de carácter privado que brinda asistencia médica de emergencia a poblaciones víctimas de conflictos armados, alertó el 28 de octubre sobre una "explosión de violencia" en Puerto Príncipe por los enfrentamientos ocurridos tras el ataque a los cuatro militares salvadoreños.

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MSF también alertó del riesgo de nuevos desplazamientos internos si los enfrentamientos obligan a los habitantes a abandonar sus hogares, por lo que considera que una operación dirigida únicamente contra determinados grupos armados podría tener un alcance limitado y no representar una contribución sustancial a la pacificación del país.

No obstante, MSF reconoció que la expulsión de las bandas que operan en la llanura del Cul-de-Sac supondría un alivio importante para el Estado haitiano y para las comunidades afectadas por la violencia, aunque subrayó que cualquier operación militar en territorio haitiano debe tener en cuenta la soberanía de la nación caribeña.

BREAKING: El Salvador deploys 2,000+ troops to Haiti, its largest foreign military operation in decades, after 4 of its soldiers were reportedly kidnapped by powerful gangs. — Polymarket (@Polymarket) October 29, 2026

Soberanía y cooperación internacional

"En principio, se requiere el consentimiento del Estado soberano, puesto que las operaciones se desarrollan en su territorio", agregó el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien sostiene que Haití tendría motivos para colaborar con una operación destinada a recuperar a los militares secuestrados y combatir a los grupos armados.

"Esa cooperación podría incluir el intercambio de información, el apoyo logístico y, cuando proceda, la participación de las fuerzas haitianas. Haití no tendría ninguna razón para oponerse, ya que las autoridades afirman querer expulsar a los grupos armados hasta el punto de solicitar la ayuda de la comunidad internacional", concluyó Bukele.