Robó US$760 mil en diamantes y se los tragó durante un interrogatorio: Así fue descubierto

Durante la tarde del pasado miércoles 28 de octubre, un tribunal de Florida declaró culpable a Jaythan Gilder del robo de joyas de lujo en un centro comercial de Orlando, en un caso que combinó el uso de una identidad comercial falsa, la violencia contra un empleado y una maniobra muy inusual para ocultar la mercancía sustraída.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el hecho ocurrió en diciembre del 2025 en una tienda de Tiffany & Co, donde el acusado aseguró que negociaba una gran compra para un jugador de baloncesto. Sin embargo, la investigación permitió reconstruir su recorrido tras abandonar el establecimiento.

La policía logró localizarlo a unos 560 kilómetros por carretera del lugar del asalto, pero el veredicto se conoció diez meses después del hecho, luego de un juicio en el condado de Orange. No obstante, la sentencia está prevista para el próximo sábado 7 de diciembre, según informó la Fiscalía Estatal del Noveno Circuito Judicial de Florida.

Esto se debe a que el jurado encontró a Gilder culpable de los dos delitos, de acuerdo con el comunicado de la Oficina de la Fiscal Estatal del Noveno Circuito Judicial, dado que la acusación por hurto mayor está relacionada con el valor de los bienes sustraídos, mientras que el cargo de robo contempla el uso de fuerza contra un empleado.

Culpable de robo y hurto mayor

De conformidad con la Fiscalía Estatal del Noveno Circuito Judicial de Florida, el trabajador de Tiffany & Co. intentó impedir que el acusado abandonara el local con las joyas. Por lo tanto, el juez determinará la sanción en la audiencia programada para diciembre, aunque no se precisó qué pena solicitará ni difundió detalles sobre los argumentos.

Frente a este escenario, Tiffany & Co, una prestigiosa casa de joyería y orfebrería de lujo, señaló mediante un comunicado oficial que el caso involucró tanto una pérdida económica considerable como riesgos para la seguridad de los empleados de la tienda, quienes atendieron al acusado a pesar de que llegó al establecimiento sin cita previa.

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El acusado afirmó que representaba a un jugador de los Orlando Magic, equipo de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), y que buscaba comprar joyas en su nombre, de manera que el personal lo condujo a una sala privada para mostrarle artículos de alto valor, especialmente dos pares de pendientes de diamantes y un anillo.

La cadena de televisión estadounidense ABC informó que los dos pendientes tenían un valor conjunto de US$769 mil 500 (Q5 millones 883 mil): uno estaba tasado en US$160 mil (Q1 millón 223 mil) y contenía diamantes de 4.86 quilates, mientras que el otro costaba US$609 mil 500 (Q4 millones 660 mil) y tenía piedras de 8.19 quilates.

La detención a 560 kilómetros de Orlando

La Patrulla de Carreteras de Florida detuvo el automóvil a unos 560 kilómetros de Orlando por carretera, debido a que el vehículo parecía dirigirse hacia Texas. Además, durante el procedimiento, los agentes observaron que Jaythan Gilder tenía objetos en la boca e intentaba tragárselos, según imágenes difundidas por la Policía de Orlando.

Posteriormente, un escáner corporal realizado en la cárcel del condado de Washington, Florida detectó objetos extraños en el estómago del detenido, de manera que el hallazgo llevó a los investigadores a sospechar que podían ser las piezas desaparecidas de la joyería. Dos semanas después, pudieron recuperar las joyas de Tiffany & Co.