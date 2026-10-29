¿Quién es el favorito entre Canelo Álvarez y Christian M’billi? Esto dicen las apuestas y la IA

Durante la tarde del próximo sábado 31 de octubre, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el camerunés Christian M'billi se disputarán el Campeonato Mundial Supermediano del CMB (168 libras) en el combate estelar que tendrá lugar en el Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera denominada "México vs. el Mundo".

M'billi llega como campeón defensor del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras haber sido elevado a campeón absoluto luego de la salida de su antecesor, mientras que Canelo asumirá el papel de retador con el objetivo de recuperar la corona después de un año de inactividad, una cirugía en el codo y una derrota ante Terence Crawford.

Por lo tanto, aunque el mexicano llega como retador para recuperar la corona tras su derrota ante Terence Crawford en el 2025, la experiencia y jerarquía de Canelo inclinan la balanza a su favor, de manera que el boxeador camerunés-francés buscará dar la mayor sorpresa de su carrera, apoyado en su gran volumen de golpes y agresividad.

Frente a este escenario, Saúl Álvarez se posiciona como el claro favorito ante Christian M’billi, según los mercados de apuestas y las proyecciones de inteligencia artificial (IA). Pero ¿por qué los principales operadores mundiales y las plataformas de predicción reflejan una clara ventaja para el boxeador tapatío, cinco años mayor que su rival?

¿Qué dicen las Casas de Apuestas?

Conforme a lo expuesto por dos de los principales referentes del periodismo deportivo en español, MARCA y ESPN Deportes, el momio de Saúl Álvarez oscila entre -304 y -330, dependiendo de la casa de apuestas. Esto significa que se deben apostar alrededor de US$300 (Q2 mil 295) para obtener una ganancia neta de US$100 (Q765).

Por otro lado, Christian M’billi parte como "el menos favorecido, el menos favorito, el que lleva las de perder o el desvalido", de manera que sus momios se sitúan en +250: Una apuesta de US$100 (Q765) genera una ganancia neta de US$250 (Q1 mil 910) si gana el combate, ya que tiene menos probabilidades de vencer a un rival muy fuerte.

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Ante esta situación, los mercados de predicción, como Kalshi, una plataforma que ofrece herramientas y datos sobre las probabilidades de que ocurran distintos acontecimientos, otorgan a Saúl "El Canelo" Álvarez entre el 72% y el 75% de probabilidad de ganar, mientras que a Christian M'billi le asignan entre el 25% y el 28%.

Asimismo, las casas de apuestas internacionales apuntan a una victoria de Saúl "El Canelo" Álvarez por decisión o decisión técnica (-135). Sin embargo, el mercado prevé que el invicto del boxeador camerunés-francés resistirá los golpes y que el combate llegará a los doce asaltos en el Kingdom Arena (The Venue), en Riad, Arabia Saudita.

¿Qué dice la IA y el Análisis de Datos?

Por el momento, los modelos predictivos de inteligencia artificial (IA) coinciden con la tendencia general y pronostican que Saúl "El Canelo" Álvarez ganará por decisión unánime o dividida, debido a que los algoritmos basan sus pronósticos en diversos datos estadísticos y de rendimiento de ambos boxeadores, que se enfrentarán en Riad.

No obstante, debido a que ninguno de los dos boxeadores ha tocado la lona en sus respectivas carreras, la inteligencia artificial (IA) proyecta un combate largo y desgastante. Además, el algoritmo penaliza el historial de M'billi por su falta de experiencia en combates de nivel mundial, ddo que solo ha peleado por títulos interinos.