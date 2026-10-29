Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: cuándo es la pelea, a qué hora y dónde ver en Guatemala

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

El combate estelar está previsto para alrededor de las 15 horas de Guatemala, aunque el horario podría variar según la duración de los enfrentamientos previos.

La función podrá seguirse en vivo a través de DAZN, mediante la modalidad de pago por evento (PPV).

¿Dónde ver Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Guatemala?

Los amantes del box en Guatemala y latinoamérica podrán ver la pelea en la plataforma de streaming deportivo DAZN. El evento se ofrece bajo la modalidad de pago por evento, por lo que es necesario revisar las condiciones de acceso y el precio correspondiente a Guatemala antes de realizar la compra.

El enfrentamiento tendrá como premio el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en la división de las 168 libras. Mbilli llegará como campeón y afrontará la primera defensa de su título, mientras que Canelo buscará recuperar el cinturón.

El mexicano regresará al cuadrilátero después de su derrota frente al estadounidense Terence Crawford, en septiembre de 2025. Mbilli, por su parte, viene de protagonizar un empate ante el guatemalteco Léster Martínez en esa misma velada, un resultado que marcó uno de los combates más exigentes de su trayectoria.

La pelea en Arabia Saudita representa una oportunidad importante para ambos: el francés intentará consolidarse como campeón mundial ante una de las grandes figuras del boxeo, mientras que Álvarez buscará volver a la cima de la categoría supermediana.