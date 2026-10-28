Léster Martínez aparece entre los boxeadores que Christian Mbilli evalúa antes de enfrentar a Canelo

El boxeador guatemalteco Léster Martínez apareció entre los nombres que Christian Mbilli evaluó en una dinámica de Ring Magazine, en la que el francés compartió sus impresiones sobre varias figuras del pugilismo mundial antes de su esperado combate contra Saúl “Canelo” Álvarez.

Al mencionar al petenero, con quien protagonizó un intenso combate que terminó en empate en septiembre de 2025, Mbilli lo calificó como un “buen luchador”, un reconocimiento al nivel mostrado por Martínez en uno de los enfrentamientos más exigentes de su carrera.

En el mismo ejercicio, el francés tuvo palabras de reconocimiento para otros boxeadores. Calificó a Jaime Munguía como un buen luchador y destacó el trabajo de Caleb Plant. Sobre Jermall Charlo, también tuvo una valoración positiva, mientras que describió a Edgar Berlanga como un “gran desastre”.

Mbilli también se refirió a Hamzah Sheeraz, a quien consideró un buen boxeador, y destacó la pegada de Osleys Iglesias. Al hablar de Canelo Álvarez, lo definió como una leyenda. Para cerrar, se describió a sí mismo como la próxima superestrella del boxeo.

Mbilli se prepara para el desafío más esperado

El francés tendrá la oportunidad de demostrar su nivel el próximo sábado 31 de octubre, cuando se enfrente a Canelo Álvarez en Riad, Arabia Saudita, en un combate por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mbilli, de 31 años, considera que llega en el momento ideal para afrontar este desafío y aseguró que su carrera lo ha preparado para esta oportunidad y destacó la diferencia de edad y experiencia entre ambos pugilistas.

El campeón francés considera que su evolución deportiva juega a su favor frente al mexicano, de 36 años, quien acumula más de dos décadas en el boxeo profesional.

“Desde hace cinco años yo mejoro mientras él va en declive”, afirmó Mbilli al referirse a la evolución de ambos durante ese periodo.

El enfrentamiento contra Martínez también representó una experiencia importante para el francés, quien reconoció que aquella pelea le permitió aprender a manejar la presión de los grandes escenarios.

Ahora, Mbilli buscará convertir esa experiencia en una victoria ante una de las figuras más reconocidas del boxeo mundial.

El ganador de Mbilli vs Canelo podría convertirse en un próximo rival de Lester Martínez.