Municipal vs. Comunicaciones: el sublíder y el penúltimo se enfrentan en un clásico de urgencias

Municipal y Comunicaciones protagonizarán este miércoles una nueva edición del Clásico Nacional, un duelo que trasciende el orgullo de sus aficiones y que representa una oportunidad para recuperar confianza en la recta final de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026.

El estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, será el escenario del clásico 339, correspondiente a la jornada 17, en el que ambos equipos buscarán tres puntos que les permitan mejorar sus perspectivas en el campeonato.

Municipal ocupa la segunda posición, con 27 puntos, pero atraviesa un momento complicado, con seis jornadas consecutivas sin ganar. Los escarlatas necesitan reencontrarse con la victoria para mantenerse cerca del liderato y recuperar las sensaciones positivas ante su máximo rival.

Comunicaciones, por su parte, llega con un respiro después de vencer 1-0 a Antigua GFC en la jornada anterior, resultado que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, el triunfo no ha sido suficiente para sacar a los albos de la zona baja de la clasificación, pues ocupan el undécimo puesto, con 17 unidades.

Para los cremas, el clásico representa una oportunidad de enlazar victorias y comenzar a recortar la distancia con los puestos de clasificación. Actualmente, están a seis puntos de San Pedro, que ocupa la séptima posición.

El antecedente más reciente favorece a Municipal. En la sexta jornada del actual certamen, los rojos se impusieron 1-0 en el estadio Cementos Progreso. Además, ganaron por el mismo marcador el último enfrentamiento del Clausura 2026, por lo que buscarán prolongar su dominio reciente ante los albos.

En los últimos 11 enfrentamientos consignados entre ambos equipos, Municipal consiguió cinco victorias, Comunicaciones ganó tres partidos y se registraron tres empates, una serie que refleja la paridad histórica del clásico, aunque con una ligera ventaja reciente para los escarlatas.

El partido se disputará este miércoles 28 de octubre, a las 20 horas, en El Trébol, con transmisión de Fox Guatemala. El árbitro designado para dirigir el encuentro es Armando Reyna.

Jornada 17

La jornada 17 comenzará este miércoles con los partidos entre Cobán Imperial y Suchitepéquez, a las 15 horas, y Malacateco frente a Aurora, a las 18. El clásico cerrará la actividad del día.

La fecha continuará el jueves 29 de octubre, cuando Mixco reciba a Xelajú MC a las 11 horas, Antigua GFC se enfrente a San Pedro a las 18 y Marquense juegue contra Guastatoya a las 20.10.

Antigua GFC llegará a esta jornada como líder, con 29 puntos, seguido por Municipal, Mixco y Guastatoya, los tres con 27. Con el campeonato entrando en su tramo decisivo, el clásico 339 ofrece a rojos y cremas la posibilidad de dar un golpe de autoridad, aunque por necesidades distintas: Municipal busca volver a ganar y Comunicaciones necesita sumar para mantener sus aspiraciones de avanzar a la fase final.