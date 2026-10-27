¡De infarto! Tampa Bay remonta en la entrada 12 y evita la barrida ante los Cerveceros

¡Fue un verdadero juegazo! Los Rays de Tampa Bay evitaron la barrida en la Serie Mundial al vencer 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee este martes 27 de octubre, en un cuarto partido que se definió en la entrada 12 con una remontada de dos carreras.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a una nueva victoria de Milwaukee, Tampa Bay encontró la oportunidad de cambiar la historia en el episodio decisivo. Los Rays anotaron dos carreras en la duodécima entrada para asegurar el triunfo y mantenerse con vida en la lucha por el título de las Grandes Ligas.

Los Cerveceros estuvieron a tres outs de coronarse, pero Tampa Bay sacó el béisbol que se le conoce e hizo vibrar a su estadio y a su gente.

Con este resultado, los Cerveceros conservan la ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete partidos y quedan a un triunfo de conquistar la primera Serie Mundial de su historia. Tampa Bay, por su parte, tendrá que ganar los siguientes encuentros para aspirar a la remontada.

Milwaukee sigue a un triunfo del título

Los Cerveceros habían dominado los primeros tres partidos de la serie. Ganaron 3-2 el encuentro inaugural, remontaron para imponerse 5-4 en el segundo y firmaron una contundente victoria por 10-1 en el tercero.

La ofensiva de Milwaukee había mostrado su poder en el tercer duelo, con ocho carreras en una quinta entrada histórica y 16 imparables en total. Sin embargo, Tampa Bay respondió en el cuarto partido y encontró la manera de prolongar la serie.

La franquicia de Milwaukee, fundada en 1969 y trasladada a la ciudad en 1970, todavía necesita una victoria para levantar el trofeo por primera vez. Los Cerveceros no disputaban una Serie Mundial desde 1982 y ahora deberán esperar al quinto encuentro para intentar cerrar la histórica conquista.