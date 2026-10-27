Wilson Chonay conquista la etapa reina y queda a 37 segundos del líder de la Vuelta a Guatemala

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Wilson Chonay conquista la etapa reina y queda a 37 segundos del líder de la Vuelta a Guatemala

El guatemalteco Wilson Chonay volvió a brillar en la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 al conquistar la exigente etapa reina.

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Wilson Chonay celebra su victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

Wilson Chonay celebra su victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

El guatemalteco Wilson del equipo Hino-One La Red Suzuki confirmó su gran momento en la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, al imponerse este martes en la exigente quinta etapa, considerada la etapa reina de la competencia. En una jornada marcada por los ascensos y un emocionante cierre, el corredor nacional consiguió la victoria al superar en el esprint final al colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia.

La montaña fue la gran protagonista de una etapa que puso a prueba la resistencia y estrategia de los principales aspirantes al título. Desde los primeros kilómetros, los ataques y cambios de ritmo fueron constantes en un recorrido que atravesó algunos de los ascensos más exigentes del occidente del país, lo que provocó un considerable desgaste físico entre los participantes.

En medio de este escenario, Wilson Chonay volvió a demostrar su capacidad competitiva. El ciclista guatemalteco se mantuvo entre los corredores de punta, respondió a los movimientos importantes y administró sus fuerzas para llegar con posibilidades de disputar la victoria en los kilómetros finales.

Su desempeño recordó la destacada actuación que tuvo durante la tercera etapa, con meta en Coatepeque, donde también consiguió cruzar primero la línea de llegada.

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Wilson Chonay consigue su segunda victoria de etapa

La definición estuvo marcada por un emocionante duelo entre Chonay y Rico, quienes disputaron la victoria en los metros finales. Sin embargo, el guatemalteco aprovechó su velocidad para superar al colombiano y cruzar primero la meta, con lo que consiguió su segunda victoria de etapa en la presente edición de la Vuelta a Guatemala.

Con este triunfo, Chonay se consolida como uno de los ciclistas guatemaltecos más destacados de la competencia. Su capacidad para disputar las etapas frente a corredores internacionales ha sido una de las actuaciones más relevantes para el ciclismo nacional durante la presente edición.

Nuevo líder en la clasificación general

La quinta etapa también dejó cambios importantes en la clasificación general de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026. El colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, asumió el liderato de la competencia después de una destacada actuación y se convirtió en el nuevo portador del suéter amarillo.

Rico aventaja por apenas cuatro segundos al costarricense Alejandro Granados, quien descendió al segundo puesto de la clasificación general. En la tercera posición se encuentra el guatemalteco Wilson Chonay, a 37 segundos del líder.

Con varias etapas todavía por disputarse, la lucha por el liderato se mantiene ajustada, por lo que las próximas jornadas podrían resultar determinantes para definir al ganador de la 65 edición de la Vuelta a Guatemala.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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