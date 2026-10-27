Guatemala vs. Canadá: Fedefut confirma los precios de las entradas para el partido de la Liga de Naciones

La cuenta regresiva comenzó para la Selección Nacional de Guatemala, que afrontará en noviembre uno de sus desafíos más importantes de los últimos años, cuando se enfrente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La serie, que se disputará a doble partido, definirá a uno de los clasificados a la fase final del torneo, conocida como Final Four.

El partido de ida se disputará el próximo 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, donde la Bicolor buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja de cara al encuentro de vuelta, programado tres días después en territorio canadiense.

Además de luchar por un boleto a las semifinales, Guatemala buscará clasificarse por primera vez entre las cuatro mejores selecciones del certamen y asegurar su participación directa en la próxima Copa Oro 2027.

La serie representa un desafío importante para el conjunto nacional, que intentará superar a una de las selecciones más competitivas de la región. Una eventual eliminación de Canadá significaría uno de los principales logros recientes del futbol guatemalteco y permitiría a la Azul y Blanco disputar la fase final del campeonato, que se celebrará en Estados Unidos.

En días anteriores se confirmó que las entradas saldrán a la venta el próximo 30 de octubre. La Federación Nacional de Futbol de Guatemala(Fedefut) informó que estarán disponibles aproximadamente 5 mil 800 boletos para los aficionados y que cada persona podrá adquirir un máximo de tres entradas.

Estos son los precios de las entradas para Guatemala vs. Canadá

La Federación dio a conocer este martes los precios oficiales de las entradas para el encuentro entre Guatemala y Canadá. Los boletos podrán adquirirse únicamente en línea.