Liga de Naciones: Guatemala y las siete selecciones que buscan su boleto al Final Four y la Copa Oro 2027

La fecha Fifa de noviembre, la última del año, traerá consigo los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026, instancia en la que ocho selecciones buscarán avanzar a la fase final, conocida como Final Four, y acercarse al título regional.

Además del pase a las semifinales, esta ronda tendrá un incentivo adicional, ya que las cuatro selecciones que ganen sus respectivas series asegurarán su clasificación a la Copa Oro 2027. Por su parte, los equipos eliminados todavía tendrán la oportunidad de obtener su boleto mediante la fase preliminar.

Entre los ocho clasificados figuran las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking de Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que avanzaron directamente a los cuartos de final sin disputar la fase de grupos.

Los otros cuatro boletos fueron obtenidos por Haití y Curazao, procedentes del Grupo A, así como Guatemala y Jamaica, que avanzaron desde el Grupo B.

La Azul y Blanco fue la única selección centroamericana que consiguió su clasificación mediante la fase de grupos, acompañando a Panamá, que ya tenía asegurada su participación en los cuartos de final.

Así quedaron definidas las llaves

Los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf se disputarán en series de ida y vuelta, con los siguientes enfrentamientos:

Estados Unidos vs. Haití

Canadá vs. Guatemala

México vs. Jamaica

Panamá vs. Curazao

Las selecciones procedentes de la fase de grupos disputarán los partidos de ida como locales, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán en el país del equipo mejor ubicado en el ranquin.

Cruces de cuartos de final

CF1: Panamá (4) vs. Curazao (mejor ganador de grupo).

CF2: Canadá (3) vs. Guatemala (siguiente mejor ganador de grupo).

CF3: Estados Unidos (2) vs. Haití (mejor segundo lugar de grupo).

CF4: México (1) vs. Jamaica (siguiente mejor segundo lugar de grupo).

Los ganadores de las cuatro series avanzarán a la fase final de la Liga de Naciones de Concacaf 2027, que se disputará del 25 al 28 de marzo en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, California.

Calendario de los cuartos de final

Partidos de ida

Jueves 12 de noviembre

18 horas: Curazao vs. Panamá.

Estadio Ergilio Hato, Willemstad, Curazao.

Viernes 13 de noviembre

20 horas: Guatemala vs. Canadá.

Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala.

Sábado 14 de noviembre

15.30 horas: Haití vs. Estados Unidos.

Sabina Park, Kingston, Jamaica.

19 horas: Jamaica vs. México.

Estadio Nacional, Kingston, Jamaica.

Partidos de vuelta

Domingo 15 de noviembre

17 horas: Panamá vs. Curazao.

Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Lunes 16 de noviembre

19 horas: Canadá vs. Guatemala.

BMO Field, Toronto, Canadá.

Martes 17 de noviembre

18 horas: Estados Unidos vs. Haití.

TQL Stadium, Cincinnati, Ohio.

20.30 horas: México vs. Jamaica.

Estadio Monterrey, Monterrey, México.

Guatemala ante un reto histórico

La Selección Nacional de Guatemala enfrentará una de las series más exigentes de la competición cuando se mida a Canadá, una de las mejores selecciones de la región, que cuenta con una gran plantilla de jugadores.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena buscará aprovechar su condición de local en el partido de ida, programado para el 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, con el objetivo de llegar con posibilidades de clasificación al encuentro decisivo en Toronto.

La Azul y Blanco intentará superar a Canadá para asegurar un lugar entre las cuatro mejores selecciones de Concacaf y obtener su clasificación directa a la Copa Oro 2027, dos objetivos que representarían un logro importante para el futbol guatemalteco.