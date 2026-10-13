Guatemala vs. Canadá: Fedefut confirma la fecha de venta de boletos y anuncia un cambio en los precios

La Selección de Guatemala está a un mes de enfrentarse a Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, una serie en la que buscará volver a hacer historia y avanzar a las semifinales del certamen. Días atrás quedaron confirmadas las fechas y los horarios de los encuentros entre la Bicolor y el conjunto canadiense.

El partido de ida se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, casa de la Selección Nacional, el viernes 13 de noviembre a las 20 horas. Por su parte, el encuentro de vuelta se jugará el lunes 16 de noviembre a las 19 horas en territorio canadiense, donde se definirá al equipo que avanzará al Final Four. Los cuatro ganadores de esta ronda clasificarán a las semifinales de la competición, instancia a la que Guatemala aspira llegar por primera vez.

La Bicolor alcanzó esta fase luego de finalizar en el primer lugar de su grupo con siete puntos. Ahora, en una serie de ida y vuelta, intentará dar la gran sorpresa y seguir haciendo historia. Tras golear a El Salvador y vencer por la mínima a Surinam en los minutos finales ambos en casa, la ilusión de la afición creció considerablemente.

El combinado nacional sabe que eliminar a Canadá significaría un doble premio: avanzar a la fase final de la Liga de Naciones y asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027. Por ello, existe una gran expectativa por conocer cuándo estarán disponibles las entradas para el partido de ida de la Azul y Blanco.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

Ante la expectativa que rodea los encuentros de la Liga de Naciones, Prensa Libre consultó a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala(Fedefut) sobre la fecha y el mecanismo de venta de los boletos para el duelo ante Canadá.

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, confirmó que la venta se realizará nuevamente de forma virtual, tal como ocurrió en la fase anterior. Además, cada persona podrá adquirir un máximo de tres entradas. Según explicó el dirigente, los boletos estarán disponibles a partir del 30 día del presente mes “El día 30 salen a la venta”, confirmó Paiz.

Respecto de los precios de las localidades, el presidente de la Federación adelantó que habrá una reducción en varios sectores del estadio. “Más o menos un 40%. No es exacto, pero la idea es que las localidades populares bajen de precio. Solo palco no”, indicó.

Paiz también explicó que esta disminución responde a que los costos logísticos serán menores para esta serie. “Los gastos son menores para viajar a Canadá, debido a que esos gastos los asume la Fedefut, ya que Concacaf no nos los cubre”, expresó.

Con la fecha de venta ya definida y una reducción prevista en los precios, la afición guatemalteca comienza a prepararse para llenar nuevamente el estadio y respaldar a la Bicolor en el partido más importante del año hasta el momento. Guatemala buscará aprovechar el apoyo de su gente para tomar ventaja en la ida y acercarse al sueño de disputar el Final Four de la Liga de Naciones.