Copa Oro 2027: las dos vías que tiene la Selección de Guatemala para conseguir la clasificación

Guatemala, después de finalizar en el primer lugar de su grupo en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026, enfrentará a Canadá en los cuartos de final del torneo.

La serie se disputará a ida y vuelta. El primer partido se jugará en Guatemala, mientras que el segundo será en Canadá. El ganador avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones y, además, se clasificará directamente a la Copa Oro 2027.

Guatemala avanzó por primera vez a los cuartos de final de la competición. En esta instancia enfrentará al conjunto canadiense en una serie que también definirá la clasificación directa de uno de los dos equipos a la Copa Oro.

La Bicolor buscará regresar nuevamente a la Copa Oro después de finalizar en el tercer lugar en la edición del 2025. La serie contra con conjunto de La Hoja de Maple representa la primera de dos vías que tendrá Guatemala para clasificarse al torneo de selecciones de la Concacaf.

¿Qué necesita Guatemala para clasificarse directamente?

Los cuatro equipos que ganen sus respectivas series de cuartos de final obtendrán un lugar en la Copa Oro 2027. Por lo tanto, si Guatemala elimina a Canadá, avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones y se clasificará directamente a la Copa Oro.

Los partidos se disputarán durante la fecha Fifa de noviembre. La ida se jugará el 13 de noviembre en Guatemala y la vuelta, el 16 de noviembre en Canadá. Después de ambos encuentros se conocerá cuál de las dos selecciones avanza a las semifinales y obtiene la clasificación directa a la Copa Oro 2027. Guatemala jugará el primer partido como local y posteriormente viajará a Canadá para disputar la vuelta.

¿Qué pasa si Guatemala pierde contra Canadá?

Una derrota en la serie no dejaría a Guatemala fuera de la posibilidad de clasificarse a la Copa Oro 2027. Si la Azul y Blanco pierde contra Canadá, quedará eliminada de la Liga de Naciones, pero tendrá otra vía para buscar la clasificación al torneo regional.

Los cuatro equipos eliminados en los cuartos de final disputarán las preliminares de la Copa Oro en marzo del 2027. En esa instancia, Guatemala tendría que superar el repechaje para obtener uno de los lugares disponibles para el torneo.

De esta manera, Guatemala tendrá dos vías para clasificarse a la Copa Oro 2027. La primera consiste en eliminar a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones y obtener la clasificación directa. Si pierde la serie, disputará las preliminares en marzo del 2027 para buscar un lugar en la competición.