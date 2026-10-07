Selección de Guatemala: la Bicolor sube en el Ranking Fifa y esta es su nueva posición

La Federación Internacional de Futbol Asociación (Fifa) publicó este miércoles 7 de octubre una actualización del Ranking Fifa, en la que la Selección Nacional de Guatemala subió dos posiciones, del puesto 97 al 95.

La actualización se produjo tras los partidos disputados por Guatemala durante las fechas Fifa de septiembre y octubre, incluidos los encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf. La Selección Nacional firmó una destacada actuación al finalizar en el primer lugar de un grupo que compartió con Honduras, Jamaica, Martinica, El Salvador y Surinam.

La Bicolor se encontraba en la posición 97 del Ranking Fifa y, tras la más reciente actualización, ascendió al puesto 95. Durante la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, Guatemala disputó cuatro encuentros, en los que registró dos victorias, un empate y una derrota.

Estos resultados le permitieron terminar como líder de su grupo y clasificar por primera vez a los cuartos de final del torneo, consolidando así uno de los mejores momentos recientes de la selección dirigida por Luis Fernando Tena en su segunda proceso con el conjunto Azul y Blanco.

La Selección Nacional avanzó por primera vez a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El equipo dirigido por Fernando Tena se enfrentará al cuadro de la La Hoja de Maple en una serie de ida y vuelta que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. Los encuentros también representarán oportunidades para que Guatemala sume puntos para la clasificación de la Fifa.

Guatemala ocupa el puesto 95

Con la más reciente actualización del Ranking Fifa, Guatemala se ubica en la posición 95. La Selección Nacional volverá a la actividad internacional en noviembre, cuando enfrente a su similar de Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.