Fútbol Nacional
Guatemala vs. Canadá: cuándo se jugarían los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones
Después de firmar la mejor actuación de su historia en la Liga de Naciones de Concacaf, Guatemala afrontará un nuevo desafío ante Canadá.
Óscar Santis de Guatemala compite por el balón con Richie Laryea de Canadá. (Foto Prensa Libre: Straffonimages/Fabián Meza)
La Selección Nacional de Guatemala finalizó en el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones A de Concacaf y se clasificó a los cuartos de final del torneo, instancia a la que accede por primera vez desde la creación de la competencia.
La Bicolor compartió grupo con Surinam, Martinica, Jamaica, Honduras y El Salvador y terminó como líder con siete puntos. El equipo guatemalteco registró dos victorias como local, un empate y una derrota, resultados que le permitieron finalizar en la primera posición y avanzar a la siguiente ronda.
Guatemala inició su participación en la Liga C, posteriormente consiguió el ascenso a la Liga B y luego a la Liga A, en la que ahora alcanzó por primera vez los cuartos de final.
Con la clasificación, Guatemala se unió a Jamaica, Curazao y Haití como los cuatro equipos que avanzaron desde la fase de grupos para disputar los cuartos de final. En esa instancia también participarán México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.
Guatemala enfrentará a Canadá en cuartos de final
Guatemala se enfrentará a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en una serie de ida y vuelta que otorgará un boleto a las semifinales del torneo.
La Bicolor buscará dar la sorpresa ante el conjunto canadiense y seguir haciendo historia en la competencia. El partido de ida se disputará en territorio guatemalteco, mientras que la vuelta se jugará en Canadá, donde se definirá al clasificado a las semifinales.
La serie se jugará en la fecha Fifa de noviembre
Los encuentros correspondientes a los cuartos de final están previstos para la fecha Fifa de noviembre, que se desarrollará del 9 al 17 de ese mes.
Sin embargo, las fechas exactas de los partidos aún no han sido oficializadas. Según información consultada a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala,(Fedefut) las opciones que se manejan son el 12 y 15 de noviembre o el 13 y 16 de noviembre, aunque aún se espera la confirmación de Concacaf.
Mientras se define el calendario, la Selección Nacional ya conoce a su rival. Guatemala buscará superar a Canadá y clasificarse por primera vez a las semifinales de la Liga de Naciones.