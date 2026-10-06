“Nadie pudo arrebatarnos nuestra dignidad”: capitán de Surinam denuncia racismo tras jugar ante Guatemala

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“Nadie pudo arrebatarnos nuestra dignidad”: capitán de Surinam denuncia racismo tras jugar ante Guatemala

Tras la derrota que dejó fuera a Surinam de la Liga de Naciones, Leo Abena alzó la voz y pidió a la Fifay a Concacaf investigar los presuntos actos de racismo denunciados durante el partido frente a Guatemala.

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AMDEP3673. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 05/10/2026.- Jugadores de Surinam posan este lunes, en un partido de La Liga de Naciones Concacaf entre Guatemala y Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Jugadores de Surinam posan este lunes, en un partido de La Liga de Naciones Concacaf entre Guatemala y Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera en Ciudad de Guatemala .(Foto Prensa Libre: EFE).

La eliminación de Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf generó una denuncia del capitán surinamés Leo Myenty Janna Abena. Después de la derrota 1-0 ante Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, resultado que clasificó a la Bicolor a la siguiente fase y dejó fuera a Surinam, el futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunció presuntos insultos racistas durante el encuentro.

El defensor afirmó que jugadores de Surinam fueron objeto de expresiones racistas provenientes de las gradas durante el partido y aseguró que la situación tuvo incidencia en el encuentro.

"Hay momentos en los que el futbol trasciende el simple hecho de jugar un partido", inició Abena en su publicación. Según su relato, uno de sus compañeros reaccionó después de recibir insultos desde las tribunas.

De acuerdo con Abena, esa reacción derivó en una tarjeta roja, decisión arbitral que, a su juicio, condicionó el resto del encuentro cuando Surinam buscaba mantener sus opciones de clasificación.

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Abena relata la decisión de continuar el partido

Abena afirmó que, como capitán, tuvo que tomar una decisión junto con el resto del equipo: abandonar el terreno de juego en señal de protesta o continuar el partido con 10 futbolistas.

"A falta de unos 20 minutos para el final, decidimos continuar. No porque lo ocurrido fuera aceptable. No porque no nos afectara. Sino por el amor que sentimos por el fútbol, por nuestro país y los unos por los otros", escribió.

El defensor también se refirió a la actuación de sus compañeros después de lo ocurrido. "Siento un profundo respeto por mis compañeros que siguieron luchando por nuestro país a pesar de las circunstancias", añadió.

Abena pide una respuesta de Fifa y Concacaf

En la parte final de su mensaje, Abena pidió a la FIFA y a Concacaf que actúen ante lo que denunció como manifestaciones de racismo durante el partido.

"Ahora insto a la Fifa y a la Concacaf a asumir su responsabilidad y tomar medidas. Como jugadores, decidimos permanecer en el campo y terminar el partido en circunstancias extremadamente difíciles. Nosotros cumplimos con nuestra parte. Ahora esperamos que la Fifa y la Concacaf hagan lo propio", señaló.

El capitán surinamés también se refirió a una experiencia previa de su selección en El Salvador y afirmó que el equipo decidió no guardar silencio ante este tipo de situaciones.

"Si realmente queremos erradicar el racismo del futbol, las palabras y las campañas no bastan. Es necesario actuar y exigir responsabilidades cuando estos hechos ocurren", expresó.

"Nadie pudo arrebatarnos nuestra dignidad"

Después de la eliminación, Abena destacó la unidad del equipo. "Terminamos con diez hombres, pero nadie pudo arrebatarnos nuestra dignidad, nuestro orgullo ni nuestra unidad", concluyó.

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ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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