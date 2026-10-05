Guatemala ya conoce a su rival: ¿contra quién jugará la Bicolor en los cuartos de final de la Liga de Naciones?

La Selección Nacional de Guatemala derrotó 1-0 a Surinam la noche de este lunes en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, resultado que le permitió finalizar como líder del Grupo B y clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Cuando el encuentro se acercaba al final sin goles, Matthew Evans anotó en el tiempo de reposición. El futbolista guatemalteco remató de pierna izquierda desde fuera del área y superó al guardameta Etienne Vaessen para darle la ventaja a la Selección Nacional.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesitaba una victoria para avanzar a la siguiente ronda. La Bicolor generó ocasiones de gol durante el encuentro, especialmente en la segunda mitad, pero la anotación llegó en los minutos finales.

Con el marcador igualado, Guatemala mantuvo la búsqueda del gol. En el tiempo añadido, Evans encontró espacio fuera del área y remató de izquierda para darle el triunfo a la Selección Nacional.

Guatemala y Jamaica avanzan desde el Grupo B

Con este resultado, Guatemala terminó la fase de grupos como líder del Grupo B y avanzó a los cuartos de final del torneo. Jamaica también se clasificó a la siguiente ronda como segundo del grupo.

Canadá será el rival de Guatemala

Tras finalizar en la primera posición de su grupo, Guatemala se enfrentará a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. La serie de ida y vuelta se disputará durante la fecha Fifa de noviembre y definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

La Selección Nacional tendrá varias semanas para preparar los partidos frente a Canadá bajo la dirección de Luis Fernando Tena.