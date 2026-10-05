¿Qué pasó con Vaessen? Los gestos del portero de Surinam hacia los aficionados tras la clasificación de Guatemala

La clasificación de Guatemala a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf estuvo acompañada por un incidente protagonizado por el guardameta de Surinam Etienne Vaessen al finalizar el encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

Durante el partido, el guardameta fue señalado por aficionados guatemaltecos por las demoras en algunas reanudaciones del juego. Vaessen empleó varios segundos en saques de meta y otras reposiciones, lo que provocó reclamos desde las gradas.

Guatemala buscaba el gol que le permitiera avanzar de ronda y lo consiguió en el tiempo de reposición, cuando Matthew Evans remató de izquierda y superó a Vaessen para darle la victoria 1-0 a la Selección Nacional.

Después del pitazo final, el guardameta de Surinam se dirigió hacia uno de los sectores donde se encontraban aficionados guatemaltecos. En ese momento realizó gestos y señas en dirección a los seguidores, lo que provocó una reacción desde las tribunas.

Las imágenes captadas después del encuentro mostraron a Vaessen intercambiando palabras y gestos con algunos aficionados antes de abandonar el terreno de juego. Después del partido también se produjo un conato entre jugadores de ambos equipos cerca del terreno de juego.

A pesar de los incidentes posteriores al encuentro, la noche terminó siendo histórica para la Selección Nacional de Guatemala, que encontró el gol de la clasificación en los últimos instantes del partido y desató una auténtica fiesta en las tribunas del estadio Manuel Felipe Carrera. La Bicolor avanzó a los cuartos de final tras una batalla intensa y cargada de dramatismo que se definió hasta los segundos finales del encuentro.