En vivo, Guatemala vs. Surinam: siga el partido por el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones

La Selección de Guatemala recibirá este lunes a Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, por la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará una victoria para avanzar a la siguiente ronda del torneo, después del empate sin goles del viernes en Paramaribo.

La Bicolor llega a este partido en la tercera posición del grupo B con cuatro puntos, mientras Surinam lidera la clasificación con siete unidades. Un triunfo permitiría a Guatemala alcanzar los siete puntos y superar a Surinam por diferencia de goles. El encuentro está programado para las 18 horas.

Para este partido, Tena recuperará al delantero Darwin Lom, quien se perdió el encuentro anterior por suspensión, aunque seguirá sin contar con Óscar Santis debido a una lesión. Lom y Rubio Rubín podrían integrar el ataque de Guatemala, que buscará los tres puntos para avanzar a la siguiente fase de la Liga de Naciones. Sigue las incidencias del encuentro aquí.

05 de octubre 2026, 18:19h ¡Guatemala estuvo cerca del primero!

Al minuto 18, Guatemala generó la primera ocasión clara del partido tras una gran jugada de Darwin Lom al contragolpe. La acción terminó en los pies de Rubio Rubín, quien sacó un potente remate, pero el guardameta Etienne Vaessen reaccionó de gran manera y envió el balón al tiro de esquina.

05 de octubre 2026, 18:15h Surinam domina las acciones; Guatemala busca reaccionar con el apoyo de su afición



Minuto 15: Surinam ha sido superior en el arranque del encuentro. El conjunto caribeño mantiene el control del balón y domina las acciones en el terreno de juego, mientras que Guatemala luce imprecisa, con dificultades para generar futbol y mantener la posesión. Desde las gradas del estadio ya comienza a escucharse el tradicional "¡sí se puede!".

05 de octubre 2026, 18:10h Surinam toma el control del partido y pone en aprietos a Guatemala

El conjunto caribeño ha tomado el control del esférico y poco a poco comienza a dominar las acciones del encuentro, minuto 10 de juego.

05 de octubre 2026, 18:05h Inicio intenso en El Trébol

Se disputan los primeros cinco minutos del encuentro en el estadio Manuel Felipe Carrera. Ambos equipos buscan adueñarse del balón, pero ninguno logra imponer condiciones en un arranque muy intenso, con presión constante y disputa de cada pelota en todos los sectores del campo.

05 de octubre 2026, 18:00h Inicia el duelo decisivo ante Surinam en El Trébol

Comienzan los primeros 45 minutos del encuentro entre Guatemala y Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. La Bicolor necesita una victoria para lograr una histórica clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de Concacaf.

05 de octubre 2026, 17:43h El Salvador y Martinica empatan y complican su permanencia en la Liga A

Al minuto 82, El Salvador y Martinica igualan 1-1.Con este resultado parcial, los dos equipos estarían descendiendo a la Liga B, ya que el empate no les favorece en la lucha por mantenerse en la máxima categoría.

05 de octubre 2026, 17:41h La Azul y Blanco realiza su estreno previo al duelo decisivo

La Selección de Guatemala ya se encuentra sobre el terreno de juego para realizar los trabajos de calentamiento previos al encuentro.

Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

05 de octubre 2026, 17:35h La afición nacional comienza a llenar El Trébol para alentar a la Bicolor

Los seguidores de la Selección de Guatemala hacen su ingreso al estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" para vivir una noche decisiva ante Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf. Con banderas, cánticos y un gran ambiente en las gradas

Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

05 de octubre 2026, 17:15h ¿Qué necesita Guatemala para avanzar a la siguiente ronda?

La Selección de Guatemala está obligada a ganar. Para que el combinado nacional avance a la siguiente ronda, debe conseguir la victoria sí o sí.

05 de octubre 2026, 17:13h Surinam confirma su once para el duelo en el Manuel Felipe Carrera

Esta es la alineación del conjunto caribeño para enfrentarse a la Selección Nacional de Guatemala en condición de visitante.

05 de octubre 2026, 17:06h Alineación de Luis Fernando Tena

El técnico mexicano apuesta por una alineación con varias sorpresas, destacando los ingresos de Jesús López y Jonathan Franco. Además, Jorge Aparicio se pierde el partido a última hora.

𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘𝗠𝗔𝗟𝗔 • Liga de Naciones de Concacaf 🇬🇹Guatemala 🆚 Surinam🇸🇷 ⏱️06:00pm 🏟️Manuel Felipe Carrera 🎟️https://t.co/v9feFLbdb9 📺Fox #ModoSelección #VamosGuate 💙⚽️🇬🇹💪 https://t.co/vOTuGFmld4 — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 5, 2026

05 de octubre 2026, 15:04h La Bicolor viste de blanco para el duelo decisivo ante Surinam

La selección de Guatemala saltará al terreno de juego con su uniforme blanco para afrontar el importante compromiso frente a Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf.

Está noche jugamos de blanco • Liga de Naciones de Concacaf 🇬🇹Guatemala 🆚 Surinam🇸🇷 ⏱️06:00pm 🏟️Manuel Felipe Carrera 🎟️https://t.co/v9feFLbL0H 📺Fox #ModoSelección #VamosGuate 💙⚽️🇬🇹💪 https://t.co/ufUFLFVEXK — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 5, 2026

05 de octubre 2026, 17:00h Guatemala busca avanzar en la Liga de Naciones

La Azul y Blanco afronta esta noche un duelo decisivo en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", donde buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Surinam.