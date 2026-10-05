Comunicaciones busca refuerzos: Roberto Montoya revela cuántos jugadores podrían llegar

Comunicaciones consiguió este fin de semana su segunda victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2026. El equipo albo venció a Xelajú MC en la jornada 11 y derrotó como local a Suchitepéquez en el estadio Cementos Progreso, en el inicio de la segunda vuelta.

Los resultados recientes permitieron a Comunicaciones avanzar posiciones en la clasificación. Desde la llegada del técnico mexicano Roberto Montoya, quien asumió la dirección del equipo hace poco más de cuatro jornadas, los albos han conseguido resultados que les permitieron ascender en la tabla.

Con estas dos victorias consecutivas, Comunicaciones ascendió a la octava posición y se encuentra a cuatro puntos de los puestos de clasificación, cuando restan 10 jornadas para el cierre de la fase regular.

Después de la victoria frente a Suchitepéquez, Roberto Montoya informó que el club trabaja en la incorporación de fichajes, “Cuando llegué comenté que nos la íbamos a jugar con lo que teníamos. Obviamente necesitábamos conocer más al grupo. No podía decir que salía uno y entraba otro sin antes evaluar lo que había. Sin embargo, tras la situación que le sucedió a Agustín Vuletich, vamos a tener que reforzar esa línea y buscar otra alternativa que tenemos”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

Montoya también indicó que el club espera completar algunos trámites antes de anunciar las incorporaciones. “Ya en su momento daremos a conocer de manera oficial, por parte del club, quiénes son los jugadores que vienen. Posiblemente serían dos incorporaciones, pero mientras no esté la firma, todavía estamos a la espera de que concluyan algunos trámites”, indicó Montoya.

Montoya espera contar con los jugadores ante San Pedro

El entrenador indicó que los nombres de los posibles refuerzos podrían conocerse durante esta semana. “Esta semana se darán a conocer y espero poder contar con ellos para el partido ante San Pedro”, concluyó el entrenador crema.

Comunicaciones suma dos victorias consecutivas y se ubica en la octava posición del Apertura 2026, mientras el club trabaja en posibles incorporaciones para las jornadas restantes de la fase regular.