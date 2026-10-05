Tabla de posiciones Liga Nacional: así quedó tras la jornada 12 del Apertura 2026

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 registró cambios después de la jornada 12, en la que se disputaron cinco partidos. El encuentro entre Municipal y Mixco fue reprogramado debido a que ambos equipos cuentan con jugadores convocados a la Selección Nacional para disputar la Liga de Naciones de Concacaf.

La segunda vuelta comenzó con cambios en varias posiciones y un nuevo líder provisional. Guastatoya asumió provisionalmente el liderato después de vencer como local al conjunto de Aurora. Los pecho amarillos alcanzaron 25 puntos y ocupan el primer lugar de la tabla.

Municipal se ubica en la segunda posición con 23 puntos y dos partidos pendientes. Antigua GFC es tercero con 21 unidades y tiene un encuentro pendiente.

Marquense ocupa la cuarta posición con 19 puntos. En el quinto puesto está Xelajú MC, que superó a San Pedro y llegó a 18 unidades, la misma cantidad que Deportivo Mixco, que tiene un partido pendiente. Estos seis equipos ocupan actualmente los puestos de clasificación a la fase final.

San Pedro se encuentra en la séptima posición, también con 18 puntos, y acumula tres jornadas consecutivas sin ganar.

Comunicaciones suma 14 unidades después de conseguir dos victorias consecutivas y avanzar posiciones bajo la dirección técnica de Roberto Montoya. Cobán Imperial ocupa el noveno lugar y también acumula dos victorias consecutivas.

Aurora FC está en la décima posición con 12 puntos, la misma cantidad que Malacateco, que ocupa la penúltima casilla por diferencia de goles.

Suchitepéquez se encuentra en el último lugar de la tabla con seis unidades. El conjunto venado buscará sumar en las próximas jornadas de manera urgente para reducir la diferencia con los equipos que lo anteceden en la clasificación.