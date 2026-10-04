Comunicaciones golea 3-0 a Suchitepéquez y respira en el Apertura 2026

Comunicaciones respira en el Apertura 2026. Los cremas golearon 3-0 a Suchitepéquez en el estadio Cementos Progreso en un partido donde dominaron de principio a fin y sumaron tres puntos importantes para alejarse de la parte baja de la tabla en la jornada 12 del torneo chapín.

El partido comenzó con Comunicaciones tomando el control desde los primeros minutos. Al minuto 23 Anderson Ortiz abrió el marcador para los albos en lo que fue el inicio de una noche muy positiva para el conjunto crema que llegaba al partido con la necesidad urgente de ganar en casa.

Suchitepéquez bajó la intensidad tras el primer gol y le costó superar el mediocampo durante el resto del primer tiempo. Los venados que llegaban al partido en el último lugar de la tabla con apenas seis puntos no encontraron argumentos para complicar a Comunicaciones en el Cementos Progreso.

PL / Comunicaciones

En el segundo tiempo Comunicaciones amplió la ventaja rápidamente. Al minuto 55 Elsar Cruz anotó el 2-0 y apenas siete minutos después William Duarte sentenció el partido con el 3-0 en lo que fue la actuación más sólida de los Cremas en lo que va del Apertura 2026.

Con el partido prácticamente sentenciado Suchitepéquez intentó reaccionar en la segunda mitad. Al minuto 74 Arnold Barrios apareció con una atajada espectacular para evitar el descuento de los venados en lo que fue la intervención más destacada del portero crema durante el encuentro.

Con esta victoria Comunicaciones suma 14 puntos en la tabla del Apertura 2026 y sigue su proceso de recuperación en la segunda vuelta del torneo de mano de Roberto Montoya. Los cremas que tuvieron una primera vuelta muy complicada muestran señales de mejora con dos victorias consecutivas.

Suchitepéquez por su parte sigue en el último lugar de la tabla con apenas seis puntos en 12 jornadas disputadas. Los venados que no han podido encontrar regularidad en el torneo deberán reaccionar urgentemente en las próximas jornadas del Apertura 2026.