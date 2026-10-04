Luis Fernando Tena confirma dudas y bajas para el partido ante Surinam por la clasificación

Luis Fernando Tena compareció este domingo en conferencia de prensa para hablar del partido decisivo ante Surinam este lunes a las 6:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera. El técnico mexicano fue directo sobre lo que espera del encuentro y confirmó que Guatemala llegará al partido con algunas bajas importantes.

Tena fue claro sobre lo que necesita la Bicolor para clasificar. "Será un buen partido porque no nos sirve el empate. El juego se abrirá y habrá poco tránsito en media cancha y muchas jugadas de gol en ambas áreas. El que tenga más puntería es el que va a salir ganador" afirmó el técnico mexicano.

El estratega también se refirió al regreso del equipo tras el empate en Paramaribo. "El viaje se hace cansado y pesado, son muchas horas de vuelo" reconoció Tena quien también recordó que el punto obtenido en Surinam fue importante aunque el equipo no quedó conforme.

Las bajas que preocupan

Tena confirmó que Jorge Aparicio y Rubio Rubín llegan con molestias físicas y son duda para el partido del lunes. Las ausencias de ambos jugadores representan un golpe importante para la Bicolor que necesita su mejor versión para vencer a Surinam y asegurar la clasificación a los cuartos de final.

La baja más sensible sin embargo es la de Óscar Santis. El delantero que venía siendo el jugador más en forma de la Bicolor sufrió una lesión que lo dejó fuera de los partidos ante Surinam en el peor momento posible para Guatemala.

"Óscar realmente estaba en un extraordinario momento y una gran madurez. Estaba jugando muy bien y lamentablemente vino la lesión en el peor momento. No será convocado pero nos apoyará desde la tribuna" expresó Tena con visible pesar por la ausencia del goleador chapín.

Video Prensa Libre: Erick Ávila

Lo que se juega Guatemala

La Bicolor llega al partido con cuatro puntos en la tercera posición del grupo B. Una victoria este lunes llevaría a Guatemala a siete unidades y prácticamente aseguraría su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.