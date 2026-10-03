¿Puede Guatemala clasificar? Así marcha la tabla del grupo B tras la tercera fecha de la Liga de Naciones

Guatemala llega a la recta final de la fase de grupos de la Liga de Naciones con cuatro puntos y con opciones reales de clasificar a los cuartos de final. La Bicolor ha tenido un camino irregular con una derrota ante Jamaica una goleada 6-0 sobre El Salvador y un empate 0-0 en Paramaribo ante Surinam.

El resultado en Surinam dejó a Guatemala en la tercera posición del grupo B con cuatro puntos a tres del líder Surinam que acumula siete y a dos de Jamaica que marcha segunda con seis. La diferencia de goles de más cinco producto de la goleada ante El Salvador puede ser un factor clave en caso de empate a puntos en el tramo final.

Todo se definirá este lunes 5 de octubre cuando Guatemala reciba a Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera a las 6:00 PM. Una victoria prácticamente garantizaría la clasificación a los cuartos de final donde ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Así marcha la tabla del Grupo B

Surinam — 7 pts / +2 DG

Jamaica — 6 pts / +2 DG Guatemala — 4 pts / +5 DG Honduras — 3 pts / -1 DG Martinica — 3 pts / -2 DG El Salvador — 3 pts / -6 DG



¿Qué necesita Guatemala para clasificar?

La situación de la Bicolor es clara pero exigente. Los dos primeros del grupo avanzan a los cuartos de final donde ya esperan México, Estados Unidos Canadá y Panamá por lo que Guatemala necesita ganar el lunes para mantenerse en la pelea.

Posible escenarios:

Gana ante Surinam → Llega a 7 puntos y clasifica en la segunda posición dependiendo del resultado entre Honduras y Jamaica

Pierde o empata ante Surinam → Queda eliminada matemáticamente

PL / Fedefut

El partido decisivo

Guatemala recibirá a Surinam este lunes 5 de octubre a las 6:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera en lo que será el partido más importante de la fase de grupos para la Bicolor. Una victoria prácticamente garantizaría la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026.