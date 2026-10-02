Guatemala resistió, pero no atacó: la Bicolor terminó sin remates a portería ante Surinam

La Selección Nacional de Guatemala empató 0-0 frente a Surinam en el estadio Franklin Essed de Paramaribo, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor sumó un punto y llegó a cuatro unidades en el grupo.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena llegó al encuentro después de la victoria sobre El Salvador en el estadio Manuel Felipe Carrera. Ante Surinam, Guatemala tuvo menor posesión del balón y generó nulas oportunidades de gol, mientras los locales tuvieron mayor presencia ofensiva durante varios tramos del partido.

Desde el inicio, los locales controlaron la posesión y llevaron el juego al campo guatemalteco. La Azul y Blanco tuvo dificultades para enlazar pases y encontrar espacios para salir desde el fondo.

Surinam recuperó varios rebotes y segundas jugadas, y generó aproximaciones sobre la portería defendida por Kenderson Navarro. El guardameta guatemalteco no pudo controlar el balón en un par de salidas, pero también intervino ante las llegadas de los locales para evitar el gol.

Alan Yanes y Aarón Herrera intervinieron en varias acciones defensivas, mientras Guatemala permaneció replegada cerca de su área durante varios tramos del encuentro ante las llegadas de Surinam.

Al finalizar la primera mitad, el marcador permanecía 0-0. Los locales tuvieron mayor iniciativa ofensiva y generaron más aproximaciones.

Guatemala tuvo mayor posesión en la segunda mitad

En la segunda parte, Luis Fernando Tena realizó cambios y Guatemala tuvo mayor circulación del balón. Antonio de Jesús López participó en la elaboración del juego, mientras que Jehú Fajardo intervino en acciones ofensivas y defensivas.

Guatemala generó pocas llegadas. Una de las aproximaciones del cuadro nacional se produjo en el minuto 70, cuando Jonathan Franco culminó una transición ofensiva con un disparo raso que se marchó desviado. La Bicolor no consiguió remates a portería y el guardameta de Surinam tuvo poca participación durante el encuentro.

Guatemala suma un punto en Paramaribo

Con este empate, Surinam llegó a siete puntos y continúa como líder del grupo, mientras que Guatemala alcanzó cuatro unidades y conserva opciones de avanzar a la siguiente fase de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Bicolor tuvo un funcionamiento distinto al mostrado ante El Salvador: registró menor posesión, generó nulas acciones ofensivas y permaneció replegada cerca de su área durante varios períodos.

Guatemala sostuvo el empate ante un Surinam que tuvo mayor presencia ofensiva durante todo el partido. Aun así, el conjunto de Tena consiguió un punto en el Caribe y definirá en casa su clasificación, en un encuentro en el que estará obligado a atacar desde el primer minuto.