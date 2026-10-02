Liga Nacional: así se jugará la jornada 12 del Apertura 2026 y qué partido fue reprogramado

El Torneo Apertura 2026 continuará este fin de semana con la jornada 12, que marcará el inicio de la segunda vuelta de la Liga Nacional de Guatemala. La actividad se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, con cinco encuentros debido a la reprogramación del partido entre Municipal y Mixco.

La jornada comenzará este viernes en el estadio Marquesa de la Ensenada, donde Deportivo Marquense recibirá a Antigua GFC. El conjunto colonial intentará reencontrarse con la victoria después de dos derrotas consecutivas, resultados que le hicieron perder el liderato del certamen. Por su parte, los leones buscarán sumar como locales. El encuentro está programado para las 20 horas.

La actividad continuará el sábado a las 15 horas en el estadio José Ángel Rossi, donde Cobán Imperial recibirá a Malacateco. Los príncipes azules volvieron al triunfo después de más de seis jornadas sin ganar y buscarán sumar como locales. Mientras tanto, los toros necesitan puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación. Actualmente, Cobán Imperial ocupa la penúltima posición de la tabla, mientras que Malacateco se ubica en el noveno puesto.

Más tarde, a las 20 horas, Xelajú MC recibirá a San Pedro en el estadio Mario Camposeco. Los superchivos intentarán volver al triunfo después de caer como locales frente a Comunicaciones en la jornada anterior. San Pedro también perdió su último compromiso como visitante, con un gol en los minutos finales. Además, el encuentro marcará el regreso al banquillo de Edwin “Chino” Vásquez, después de que la sanción de seis meses que había recibido fuera reducida a un partido.

La jornada del domingo comenzará a las 17 horas en el estadio David Cordón Hichos, donde Guastatoya recibirá a Aurora FC. El cuadro pecho amarillo buscará sumar como local y, de conseguir la victoria, asumiría provisionalmente el liderato del torneo. Aurora, por su parte, necesita sumar para mejorar su posición en la clasificación.

El último partido de la jornada se disputará a las 19 horas en el estadio Cementos Progreso, donde Comunicaciones enfrentará a Suchitepéquez. Los cremas buscarán conseguir su segunda victoria consecutiva y acercarse a los primeros lugares. En tanto, el conjunto venado intentará sumar en busca de abandonar el último puesto de la tabla lo antes posible.

Municipal y Mixco jugarán en otra fecha

El encuentro entre Municipal y Deportivo Mixco, que debía disputarse en el estadio Santo Domingo de Guzmán, fue reprogramado debido a que ambas instituciones aportan jugadores a la Selección Nacional de Guatemala que se encuentra en fecha Fifa, la Liga Nacional prevé que el partido se dispute durante noviembre.