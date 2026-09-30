San Pedro recibe una noticia favorable: reducen las sanciones de Edwin Vásquez y Germán Águila

El cuadro de San Pedro recibió una noticia favorable antes del inicio de la segunda vuelta del Torneo Apertura 2026, luego de que se redujeran las sanciones impuestas al director técnico Edwin “Chino” Vásquez y al delantero Germán Águila.

La institución sampedrana informó en sus redes sociales que la apelación presentada por su junta directiva tuvo una resolución favorable, lo que permite que ambos integrantes del plantel vuelvan a la actividad tras cumplir un partido de suspensión.

El estratega nacional había sido sancionado con seis meses de suspensión y una multa de Q10 mil, luego del informe arbitral presentado por Cristhofer Corado tras el encuentro frente a Cobán Imperial. Después de la apelación, la sanción fue reducida a un partido de suspensión y una multa de Q5 mil.

El delantero Germán Águila también recibió una reducción de la sanción, que quedó en un partido de suspensión.

Ya cumplieron el castigo

Vásquez y Águila cumplieron sus respectivas sanciones durante el encuentro de la jornada 11 frente a Guastatoya, por lo que estarán habilitados para regresar en el próximo compromiso del equipo.

La reducción de las sanciones beneficia al conjunto shekano, que cumple una destacada campaña en su debut en la Liga Nacional. San Pedro ocupa la cuarta posición de la tabla y se mantiene en la lucha por los primeros puestos del campeonato.

En el comunicado oficial, el club agradeció el respaldo de su afición y destacó las gestiones efectuadas para lograr la modificación de las sanciones.

“Deportivo San Pedro FC hace saber a toda nuestra afición en general que, gracias al esfuerzo y gestión de Junta Directiva, se ha logrado apelar satisfactoriamente a las sanciones impuestas a integrantes de nuestro plantel”, indicó la entidad.

El club también hizo un llamado a mantener el respeto y el buen comportamiento dentro y fuera de los estadios y solicitó el apoyo de sus seguidores para afrontar lo que resta del torneo.

Preparan visita a Xelajú MC

San Pedro continúa su preparación para el comienzo de la segunda vuelta del certamen, cuando visite a Xelajú MC, en busca de mantenerse entre los primeros puestos del campeonato. Edwin Vásquez podrá regresar al banquillo y Germán Águila estará de nuevo a disposición del equipo para el próximo compromiso.