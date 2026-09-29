¿Quién es Jehú Fajardo? Así fueron los tres goles con los que brilló en la goleada de Guatemala

La Selección de Guatemala encontró en William Jehú Fajardo Montenegro a una de sus revelaciones ofensivas de los últimos meses. El delantero nacido en Sanarate, El Progreso, destacó con un triplete en la victoria por 6-0 sobre El Salvador, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

A sus 25 años, Fajardo atraviesa un buen momento en su carrera profesional. El atacante, que milita en Antigua GFC, ha respondido con goles tanto en el ámbito local como internacional y se ha convertido en una de las alternativas ofensivas en el proceso encabezado por Luis Fernando Tena.

Nacido el 26 de enero del 2001 en Sanarate, El Progreso, Jehú Fajardo mide 1.78 metros y se caracteriza por su perfil derecho, movilidad y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas.

Formado en las fuerzas básicas de Deportivo Sanarate, el delantero continuó su carrera en clubes como Comunicaciones, Achuapa, Guastatoya y Atlético Mictlán. Fue en el conjunto miteco donde encontró la regularidad y el rendimiento que marcaron un punto de inflexión en su trayectoria.

Su actuación durante el Clausura 2026 llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección de Guatemala y de Antigua GFC, que en mayo del 2026 confirmó su incorporación para la temporada 2026-2027.

Figura en Antigua GFC

Fajardo respondió a la confianza del cuadro colonial. El delantero se ha convertido en una de las referencias ofensivas de Antigua GFC y suma cuatro anotaciones con la camisola aguacatera, con lo cual figura entre los goleadores del equipo durante el Torneo Apertura 2026. Su rendimiento le ha permitido mantenerse en la órbita de la Selección de Guatemala y ganar protagonismo en el esquema de Luis Fernando Tena.

Un triplete ante El Salvador

La actuación ante El Salvador marcó uno de los partidos destacados en la carrera del atacante.

Jehú Fajardo firma el 3-0 apenas al minuto 32' y la noche se convierte en goleada ante El Salvador 🇬🇹🇸🇻 #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/gbubYQcO4b — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 29, 2026

La Selección de Guatemala goleó 6-0 al conjunto cuscatleco en el estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol". Darwin Lom abrió el marcador al minuto 8, Rubio Rubín amplió la ventaja antes del descanso y Jehú Fajardo anotó el tercer gol para encaminar la victoria nacional.

⚽ Doblete para Jehu Fajardo que vuelve a mandar la pelota a las redes para poner la manita. 🇬🇹🇸🇻 #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/AchKytE8do — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 29, 2026

En la segunda mitad, el delantero volvió a anotar en dos ocasiones para completar su primer triplete con la Selección de Guatemala. Jorge Aparicio también marcó para sellar la goleada sobre los salvadoreños. Con sus tres anotaciones, Fajardo elevó su cuenta a cuatro goles con la Azul y Blanco y prolongó su buen momento con su club y el combinado nacional.

🔥 Noche consagratoria para Jehu Fajardo: firma su tercer tanto del partido y pone el 6-0 en la pizarra 🇬🇹🇸🇻 #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/YUa3Hgj2de — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 29, 2026

Presente con la Selección

Jehú Fajardo debutó con la Selección de Guatemala en el 2024, durante un partido amistoso frente a El Salvador. Su primer gol internacional llegó el 4 de junio del 2026 ante República Checa.

Tras su actuación frente a los salvadoreños, el delantero acumula cinco partidos disputados con la Selección de Guatemala y cuatro goles.

A sus 25 años, Fajardo forma parte de la nueva generación de futbolistas que busca consolidarse en la Azul y Blanco. Su capacidad de definición y versatilidad ofensiva le han permitido ganar espacio en la Selección de Guatemala.