Tabla de posiciones del Grupo B: así queda Guatemala tras golear a El Salvador en la Liga de Naciones

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Tabla de posiciones del Grupo B: así queda Guatemala tras golear a El Salvador en la Liga de Naciones

Con una exhibición de futbol y contundencia, Guatemala pasó por encima de El Salvador y se colocó en zona de clasificación.

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Guatemala no tuvo piedad y goleó 6-0 a El Salvador para conseguir su primer triunfo del torneo.(Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Guatemala no tuvo piedad y goleó 6-0 a El Salvador para conseguir su primer triunfo del torneo.(Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Guatemala goleó 6-0 a El Salvador en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf, en el estadio Manuel Felipe Carrera. El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos del torneo y ascender a la segunda posición del Grupo B por diferencia de goles.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena necesitaba ganar para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación y respondió con una actuación contundente. La Bicolor dominó de principio a fin y consiguió su primera victoria del año, resultado que la mantiene en la pelea por avanzar a la siguiente fase del certamen.

La goleada cobra importancia en una competencia en la que únicamente los dos primeros lugares de cada grupo obtendrán el boleto a la ronda siguiente. Además de sumar tres puntos, Guatemala mejoró su diferencia de goles, un aspecto que podría ser decisivo en la clasificación.

Tras los resultados de la segunda fecha, Surinam se mantiene como líder invicto con seis puntos, luego de superar a Martinica. Guatemala alcanzó tres unidades y, con una diferencia de goles de +5, se ubicó en la segunda posición del grupo.

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Honduras también suma tres puntos tras su victoria como visitante ante Jamaica, mientras que los jamaicanos y El Salvador tienen tres unidades. Martinica continúa sin puntuar y ocupa el último lugar.

Tabla de posiciones del Grupo B

Pos.SelecciónPts.DG
1.Surinam6+2
2.Guatemala3+5
3.Honduras3+1
4.Jamaica30
5.El Salvador3-4
6.Martinica0-3

Con dos jornadas por disputarse, el Grupo B continúa abierto. Guatemala recuperó terreno en la clasificación y se colocó en zona de clasificación de momento a la siguiente ronda. La victoria frente a El Salvador también le permitió mejorar su diferencia de goles, que podría resultar determinante en la recta final del torneo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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