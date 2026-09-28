Guatemala aplasta 6-0 a El Salvador: Fajardo firma un triplete en la goleada de la Bicolor

La Selección Nacional de Guatemala goleó 6-0 a El Salvador en el estadio Manuel Felipe Carrera, por la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena dominó el partido y destacó tanto en el juego colectivo como en el individual. La Bicolor mostró intensidad y contundencia para dejar atrás la derrota ante Jamaica y mantenerse en la pelea en el grupo B.

Desde los primeros minutos, Guatemala tomó el control del encuentro. En el minuto 4, Darwin Lom tuvo la primera ocasión clara, pero no logró conectar bien el balón cuando tenía oportunidad de abrir el marcador.

El gol llegó cuatro minutos después. En el 8, Lom sacó un disparo que fue desviado y terminó en la portería defendida por Mario González para establecer el 1-0. El delantero llegó así a 15 goles con la Azul y Blanco.

La Bicolor mantuvo el ritmo y buscó ampliar la ventaja. En el minuto 11, Óscar Santis estuvo cerca de marcar el segundo tanto con un remate que el mete visitante mando al tiro de esquina. El Salvador respondió en el 18 con su oportunidad más clara de la primera mitad, cuando Rafael Tejada quedó mano a mano con Nicholas Hagen, quien evitó el empate.

Guatemala continuó al ataque y, en el minuto 23, Santis estuvo cerca de anotar con un derechazo que impactó en el marco salvadoreño. Sin embargo al minuto 28, Aaron Herrera envió un pase rasante a Rubio Rubín, quien definió de primera intención para colocar el 2-0, sin embargo cuatro minutos más tarde la superioridad guatemalteca en el campo volvió a reflejarse en el minuto 32. Óscar Santis envió un centro para William Jehú Fajardo, quien apareció dentro del área y marcó el 3-0 con un disparo pegado al palo derecho González.

Antes del descanso, Guatemala mantuvo el dominio, aunque Óscar Santis tuvo que abandonar el partido por lesión en el minuto 42. La Bicolor se marchó al descanso con tres goles de ventaja.

En la segunda mitad, El Salvador intentó reaccionar y, en el minuto 47, Brayan Gil tuvo una oportunidad para descontar, pero su remate se fue por encima de la portería de Hagen. Guatemala retomó después el control del encuentro.

El cuarto gol llegó en el minuto 56, tras una jugada individual de Olger Escobar, quien dejó atrás a varios rivales y filtró un balón para Jorge Aparicio. El mediocampista definió con la pierna derecha para establecer el 4-0.

Con la amplia ventaja en el marcador, la Azul y Blanco mantuvo el control del partido y generó llegadas de peligro, aunque por momentos perdió algo de orden debido a la intensidad del encuentro. Aun así, el resultado no estuvo en riesgo ante un rival que encontró dificultades para frenar los ataques guatemaltecos.

Cuando parecía que el marcador ya no se movería, Guatemala volvió a anotar en la recta final. En el minuto 88, Olger Escobar firmó su segunda asistencia de la noche al habilitar a William Jehú Fajardo, quien definió ante la salida de Mario González para marcar su segundo gol y colocar la manita en favor de la Bicolor.

Ya en el tiempo de reposición, William Jehú Fajardo volvió a anotar. El delantero aprovechó otra oportunidad en el área y firmó su triplete, con el sexto gol de la noche, para sellar la goleada de Guatemala sobre El Salvador.