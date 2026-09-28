¿Quién es líder del Apertura 2026? Así quedó la tabla de la Liga Nacional tras la primera vuelta

Este fin de semana se disputó la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, fecha que marcó el cierre de la primera vuelta del certamen nacional.

La primera mitad del torneo dejó sorpresas y decepciones. Equipos que habitualmente pelean por los primeros puestos se encuentran en la parte baja de la clasificación y buscarán recomponer el rumbo en las próximas jornadas. Por su parte, los clubes que ocupan las primeras posiciones intentarán mantener la regularidad para seguir en la lucha por el liderato.

El beneficiado de la última fecha fue Municipal, que venció a Suchitepéquez y aprovechó los resultados de sus rivales directos para adueñarse del primer lugar. El cuadro escarlata cerró la primera vuelta como líder con 23 puntos.

Muy cerca aparece Guastatoya, una de las revelaciones de la temporada. El conjunto pecho amarillo suma 22 puntos y ocupa la segunda posición, por lo que se mantiene en la pelea por el liderato. En el tercer puesto quedó Antigua GFC, con 21 puntos. Los coloniales perdieron la cima después de caer ante Deportivo Mixco. Sin embargo, se mantienen entre los primeros lugares.

La cuarta posición pertenece a San Pedro, que acumula 18 puntos. Aunque no ha conseguido victorias en sus dos compromisos más recientes, el conjunto shecano se mantiene en puestos de clasificación. Con la misma cantidad de puntos aparece Mixco en el quinto lugar, después de vencer a Antigua GFC.

Marquense ocupa la sexta casilla, con 17 puntos, después de imponerse como local a Malacateco. Los leones cierran, por el momento, la zona de clasificación a la fase final del torneo.

Fuera de esos puestos se encuentra Xelajú MC, que perdió su último encuentro como local después de haber tomado una ventaja de dos goles. Los superchivos se ubican en la séptima posición, con 15 puntos.

Aurora es octavo, con 12 unidades, después de perder frente a Cobán Imperial. Con la misma cantidad de puntos aparece Malacateco en el noveno lugar, aunque con menor diferencia de goles.

En la décima posición se encuentra Comunicaciones, con 11 puntos. El conjunto crema volvió al triunfo después de seis jornadas sin ganar, tras remontar frente a Xelajú MC. Cobán Imperial ocupa el penúltimo lugar, con 10 unidades. Los príncipes azules también rompieron una racha de más de cinco partidos sin ganar y buscarán mejorar su posición en la tabla en las siguientes fechas.

Suchitepéquez cierra la clasificación con seis puntos, producto de una victoria y tres empates durante la primera vuelta. El conjunto venado buscará abandonar el último lugar durante la segunda mitad del torneo.