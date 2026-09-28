Liga de Naciones: ¿Quién ganará el duelo entre Guatemala y El Salvador, según la IA?

La Selección Nacional de Guatemala afrontará esta noche un partido decisivo cuando reciba a El Salvador en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", por la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena necesita sumar tres puntos después de la derrota frente a Jamaica, partido en el que la Azul y Blanco dejó escapar el empate en la última jugada. Ese resultado complicó la situación de Guatemala en el Grupo B, integrado además por Honduras, Martinica y Surinam.

Con pocos partidos por disputar en la fase de grupos, el margen de error se redujo para los guatemaltecos. Una nueva derrota complicaría sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El duelo ante la Selecta será decisivo para Guatemala. Una victoria le permitiría recuperar terreno y mantenerse en la lucha por uno de los puestos de clasificación, mientras que un resultado adverso reduciría sus posibilidades en el grupo.

Además, el combinado nacional busca poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas en lo que va del año. Luis Fernando Tena persigue su primer triunfo en esta nueva etapa al frente de la selección.

Santis, la principal esperanza

Las esperanzas ofensivas de Guatemala estarán depositadas en Óscar Santis, autor de un doblete en la derrota frente a Jamaica. El atacante se perfila como una de las principales opciones para intentar superar a una selección salvadoreña que llega después de vencer 3-1 a Martinica en el estadio Jorge "Mágico" González.

El Salvador ya sabe lo que es ganar en territorio guatemalteco. En las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, la Selecta se impuso 0-1 a Guatemala en el estadio Cementos Progreso, antecedente que buscará repetir para mantenerse en la parte alta del Grupo B.

El encuentro será importante para ambos equipos. Guatemala necesita el triunfo para mantener sus posibilidades de finalizar entre los dos primeros lugares del grupo, mientras que El Salvador buscará una victoria que mejore su posición en la lucha por la clasificación.

¿Qué indican los modelos de inteligencia artificial?

Con motivo de este encuentro, se consultó a modelos de inteligencia artificial IA para analizar las posibilidades de cada selección.

Según las estimaciones proporcionadas, que toman en cuenta el rendimiento reciente de ambos equipos, la experiencia internacional de sus futbolistas, la calidad de las plantillas y la localía, Guatemala registra un porcentaje de victoria superior al de El Salvador.

Las probabilidades estimadas son las siguientes:

Victoria de Guatemala: 46%

Empate: entre 17% y 20%

entre 17% y 20% Victoria de El Salvador: entre 34% y 36%

Las estimaciones atribuyen a Guatemala un porcentaje mayor de victoria, mientras que El Salvador llega al encuentro después de vencer a Martinica en la primera jornada.