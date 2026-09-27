Bolillo Gómez anticipa el duelo con Guatemala: “Siempre ha sido un partido muy apretado”

Hernán Darío "Bolillo" Gómez habló este domingo en conferencia de prensa de cara al partido ante Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf. El técnico colombiano reconoció el nivel de la Bicolor y fue directo sobre lo que espera del duelo de este lunes en El Trébol.

Bolillo no subestimó a Guatemala. "Siempre ha sido un partido bien apretado. Han sido partidos muy difíciles para nosotros. Siempre hemos tenido un gran respeto por Guatemala por su capacidad por sus técnicos y sus jugadores" afirmó el colombiano dejando claro que La Selecta no llega confiada al partido.

El técnico también respondió a quienes hablan de jerarquía tras la victoria ante Martinica. "Estamos buscando la jerarquía y la jerarquía no te la da un partido. Para tener jerarquía de 10 partidos hay que ganar ocho" señaló Bolillo con su característico estilo directo y sin rodeos.

PL / Javier Gramajo

Sobre las condiciones climáticas en Guatemala Bolillo fue tajante. "No importa. La cancha va a ser para los dos igual. Hay que superar calor lluvia pantano todo" respondió el técnico descartando que la lluvia pueda ser un factor para La Selecta en El Trébol.

Dudas en El Salvador antes del partido

Bolillo confirmó que Henry Romero, Mauricio Cerritos y Harold Osorio llegan con problemas físicos. "Están en recuperación todavía no están definidos para mañana. Esperemos que se mejoren que hoy hay tiempo" afirmó el técnico generando incertidumbre sobre la alineación que presentará ante Guatemala.

El colombiano también habló sobre la presión que sigue viviendo El Salvador pese a la victoria ante Martinica. "No podemos vivir de lo que se habla sino de lo que trabajamos. Lo mismo que está viviendo Guatemala hoy lo estamos viviendo nosotros también aunque hayamos ganado no hay credibilidad" admitió Bolillo.

El técnico dejó claro que la clave está en aislar al grupo de las críticas externas. "Tenemos que aislarnos un poquito de eso y aislar a los muchachos" concluyó Bolillo de cara al partido de este lunes ante Guatemala en el estadio Manuel Felipe Carrera en lo que promete ser uno de los duelos más intensos de la fecha FIFA en Concacaf.