“Nadie es indispensable”: Luis Fernando Tena anticipa posibles cambios ante El Salvador

Luis Fernando Tena habló este domingo de cara al partido ante El Salvador en la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

El técnico mexicano dejó abiertas varias dudas sobre la alineación que presentará este lunes en El Trébol y no confirmó a Kenderson Navarro como portero titular.

Tena también se refirió a la ausencia de Arquímedes quien informó estar lesionado pero luego apareció jugando con su club. "Él me mandó un mensaje diciéndome que tenía una lesión que no podía venir. Yo tengo que creerle" afirmó el técnico.

El técnico dejó en claro su sentir sobre las ausencias en el equipo. "Nadie es indispensable en ningún lado en ninguna actividad. Muchísimas veces hemos visto en el fútbol que alguien se lesiona o no viene y uno hace drama y resulta que el que entró en su lugar lo hizo mejor" señaló Tena.

Tena analizó las amenazas de El Salvador

El técnico mexicano también habló sobre lo que representa El Salvador como rival. "Creo que tenemos que preocuparnos de la gente de arriba. Tienen gente muy capaz con mucha velocidad y tenemos que estar muy pendientes de las transiciones que hagan" afirmó Tena en lo que fue un análisis directo de las virtudes del rival.

Tena también valoró positivamente el dupla de Darwin Lom y Rubio Rubín que funcionó ante Jamaica. El técnico confía en que ambos delanteros pueden ser determinantes este lunes ante El Salvador en lo que sería un factor importante para la Bicolor en el partido.

Sobre el Calendario

El técnico también habló sobre el calendario y el desgaste físico que ha sufrido Guatemala. "A nosotros nos toca ir a Jamaica regresar luego ir a Surinam y regresar en 11 días cuatro partidos y me parece una exageración. El Salvador ya estaba aquí en Guatemala y nosotros estábamos varados en Panamá" afirmó Tena.

Sin embargo el técnico fue claro en que no busca pretextos. "No es pretexto ni excusa hay que adaptarse a todas las circunstancias" concluyó Tena quien llega al partido ante El Salvador con la obligación de conseguir los tres puntos para mantener vivas las opciones de Guatemala en la Liga de Naciones.