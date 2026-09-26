Así marcha el grupo de Guatemala en la Liga de Naciones tras la primera jornada

Guatemala tuvo un mal arranque en la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor cayó 3-2 ante Jamaica en Kingston en los últimos minutos del partido en lo que dejó a los chapines en la quinta posición del grupo B sin puntos tras la primera jornada del torneo.

El grupo B de la Liga A quedó muy apretado desde el inicio. El Salvador, Jamaica y Surinam lideran con tres puntos cada uno tras sus victorias en la primera jornada mientras que Honduras Guatemala y Martinica arrancan sin unidades en lo que obliga a las selecciones centroamericanas a reaccionar de inmediato.

Los dos primeros lugares del grupo B avanzan a la Final Four donde ya esperan México, Panamá, Estados Unidos y Canadá. El tercer y cuarto lugar acceden a las preliminares de la Copa Oro 2027 por lo que cada punto será fundamental para Guatemala en las próximas jornadas del torneo.

Tabla del Grupo B — Liga A — Jornada 1

El Salvador — 3 pts / +2 DG

Jamaica — 3 pts / +1 DG

Surinam — 3 pts / +1 DG Honduras — 0 pts / -1 DG Guatemala — 0 pts / -1 DG Martinica — 0 pts / -2 DG



Calendario de Guatemala en lo que resta de la fase de grupos

Guatemala vs. El Salvador — Lunes 28 de septiembre — 8:00 PM — Estadio Manuel Felipe Carrera

Surinam vs. Guatemala — Viernes 2 de octubre — 4:00 PM — Paramaribo Surinam

Guatemala vs. Surinam — Lunes 5 de octubre — 6:00 PM — Estadio Manuel Felipe Carrera

Guatemala tendrá su primera oportunidad de sumar el lunes 28 de septiembre cuando reciba a El Salvador en el estadio Manuel Felipe Carrera en lo que será uno de los partidos más importantes de la fase de grupos para la Bicolor que necesita los tres puntos para mantenerse con opciones de avanzar.