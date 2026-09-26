“No hemos tenido suerte como selección”: Óscar Santis tras la derrota de Guatemala ante Jamaica

Óscar Santis anotó dos goles en Kingston pero no fue suficiente para evitar la derrota de la Bicolor 3-2 en el debut de la Selección Nacional en la Liga de Naciones de Concacaf. "En el fútbol a veces también tenemos que tener un poco de suerte. Lastimosamente no la hemos tenido" expresó Santis.

El delantero también recordó las ocasiones que no terminaron en gol como un disparo de Olger Escobar que pegó en el poste. "En el fútbol las que no haces, te las hacen" señaló Santis haciendo alusión a los momentos en que la suerte no estuvo del lado guatemalteco durante el encuentro en Kingston.

"Nadie se merece esto. Nuestra afición no se merece este resultado. Lo trabajamos lo luchamos pero necesitamos un poco de suerte del fútbol y de la vida" expresó el atacante en declaraciones cargadas de frustración sobre Selección guatemalteca.

"Toca aprender de nuestros errores"

Santis también reconoció que Guatemala tiene cosas por mejorar tras el debut en la Liga de Naciones. "Ahora solo queda aprender de esto, aprender de nuestros errores" señaló el delantero dejando claro que el grupo tiene consciencia de lo que debe corregir.

El atacante también habló sobre la racha negativa que ha vivido la Bicolor en los últimos partidos. "Venimos sufriendo en los últimos minutos en cada partido pero no entendemos qué es lo que pasa" afirmó Santis en una reflexión que abre interrogantes sobre la capacidad del equipo para sostener resultados en los momentos decisivos.

El debut de Luis Fernando Tena al frente de la Bicolor en la Liga de Naciones dejó sensaciones encontradas. Guatemala mostró argumentos para competir pero no supo sostener el resultado en los momentos clave en lo que es una lección importante para el técnico mexicano que deberá corregir rápidamente los errores del equipo.

La Bicolor tendrá la oportunidad de revertir el resultado el lunes 28 de septiembre cuando reciba a El Salvador a las 8:00 PM en el estadio Manuel Felipe Carrera en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.