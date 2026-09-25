Guatemala ganaba en Kingston, pero Jamaica remontó en el final y amarga el debut de Luis Fernando Tena

La Bicolor ganaba en Kingston, pero Jamaica remontó en los minutos finales y terminó imponiéndose 3-2 a Guatemala, en el debut oficial de Luis Fernando Tena al frente de la Selección Nacional en la Liga de Naciones de Concacaf.

En los graderíos del estadio estuvo Gianni Infantino, presidente de la Fifa.

Óscar Santis fue el protagonista de Guatemala con un doblete. El atacante abrió el marcador al minuto 13, después de un inicio en el que la Bicolor consiguió aprovechar los espacios y generar peligro sobre la portería jamaicana.

La ventaja guatemalteca, sin embargo, duró hasta el minuto 37, cuando Kasey Palmer apareció para establecer el 1-1 antes del descanso. Jamaica encontró entonces mayor confianza y salió con más intensidad en el complemento.

Al minuto 53, Rumarn Burrell consiguió darle vuelta al partido y puso el 2-1 para el conjunto local. Guatemala tuvo que reaccionar nuevamente y encontró en Santis la respuesta para mantenerse con vida.

El atacante volvió a aparecer al minuto 62 para marcar su segundo gol de la noche y establecer el 2-2. Con el partido igualado, la Bicolor tuvo la oportunidad de buscar el triunfo, pero no consiguió sostener el resultado en el tramo final.

Jamaica aprovechó los últimos minutos para encontrar el tercer tanto y quedarse con los tres puntos en Kingston. El encuentro terminó 3-2 después de cuatro minutos de tiempo añadido.

No puede fallar

El resultado representa un duro comienzo para Guatemala en el Grupo B de la Liga A, en el que también están Honduras, El Salvador y Surinam. La Liga de Naciones, además, funciona como clasificatorio para la Copa Oro 2027, por lo que cada punto será importante durante la fase de grupos.

Para Tena, el partido significó su primer compromiso oficial en esta nueva etapa al frente de la Selección Nacional, después de que Guatemala quedara fuera del Mundial 2026. El técnico mexicano afrontó el encuentro con el objetivo de comenzar con un resultado positivo, pero tendrá que corregir rápidamente los aspectos que dejó el partido en Kingston.

La Bicolor regresará ahora a Guatemala para recibir a El Salvador el lunes 28 de septiembre, a las 20 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, en su segundo compromiso de la fase de grupos.