El Salvador salvó el honor: cuatro selecciones centroamericanas cayeron en el debut de la Liga de Naciones

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El Salvador salvó el honor: cuatro selecciones centroamericanas cayeron en el debut de la Liga de Naciones

Los salvadoreños vencieron 3-1 a Martinica mientras Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica perdieron en sus respectivos partidos en lo que fue una primera jornada muy complicada para el fútbol centroamericano en la Liga de Naciones.

Alejandra Soto

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El Salvador fue el único equipo centroamericano en ganar en su debut en la Liga de Naciones de Concacaf 2026. (Foto Prensa Libre: La Selecta/EFE/RS).

El debut de Centroamérica en la Liga de Naciones de Concacaf dejó un panorama muy complicado para la región. De las cinco selecciones centroamericanas participantes en esta fase solo El Salvador consiguió la victoria al vencer 3-1 a Martinica mientras que Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua sufrieron derrotas en la primera jornada del torneo.

El Salvador fue la gran excepción centroamericana. Los cuscatlecos dominaron de principio a fin ante Martinica con un doblete de Brayan Gil y un gol de Harold Osorio para llevarse los tres puntos en el Estadio Nacional Jorge Mágico González de San Salvador en lo que fue la actuación más sólida de la región en la primera jornada.

Guatemala cayó 3-2 ante Jamaica en Kingston en un partido donde la Bicolor ganaba pero no supo sostener el resultado en los minutos finales. Honduras por su parte sufrió la misma suerte al caer 3-2 ante Surinam en Tegucigalpa en otro partido que se definió en el tramo final del encuentro.

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AMDEP2905. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 24/09/2026.- Darril Araya (i) de Costa Rica disputa un balón con Ar'jany Martha de Curazao este jueves, en un partido de la Liga de Naciones de la Concacaf entre Costa Rica y Curazao en el estadio Ricardo Saprissa en San José (Costa Rica). EFE/ Alex Otarola

Curazao remonta un 3-0 y propina a Costa Rica una dura derrota en Liga de Naciones

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La remontada histórica de Curazao a Costa Rica

La derrota más dramática de la jornada fue la de Costa Rica. Los ticos llegaron al descanso ganando 3-0 ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa y parecían tener el partido sentenciado pero lo impensable ocurrió en el segundo tiempo.

Curazao anotó cuatro goles en apenas 20 minutos con tantos de Kenji Gorré doble Tahith Chong y Jordi Paulina para completar una de las remontadas más épicas en la historia de la Liga de Naciones de Concacaf. El 4-3 final dejó a Costa Rica sin puntos y al fútbol centroamericano en shock.

República Dominicana también vivió su propio drama aunque con final feliz. Los quisqueyanos ganaban 2-0 ante Nicaragua pero permitieron antes de que Pablo Rosario anotara el gol de la victoria al minuto 90+7 para terminar vencienco 3-2 en lo que fue otra noche llena de emociones en la primera jornada.

Con estos resultados el panorama para Centroamérica es muy complicado desde el inicio de la Liga de Naciones. Solo El Salvador marcha con tres puntos mientras que Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras arrancan con derrota en lo que obliga a ambas selecciones a reaccionar urgentemente en la segunda jornada del torneo.

El seleccionador de Honduras, José Molina reacciona este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Concacaf entre Honduras y Surinam en el Estadio Nacional Chelato Ucles en Tegucigalpa (Honduras).(Foto Prensa Libre: EFE/ Gustavo Amador).

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