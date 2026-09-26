El Salvador salvó el honor: cuatro selecciones centroamericanas cayeron en el debut de la Liga de Naciones

El debut de Centroamérica en la Liga de Naciones de Concacaf dejó un panorama muy complicado para la región. De las cinco selecciones centroamericanas participantes en esta fase solo El Salvador consiguió la victoria al vencer 3-1 a Martinica mientras que Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua sufrieron derrotas en la primera jornada del torneo.

El Salvador fue la gran excepción centroamericana. Los cuscatlecos dominaron de principio a fin ante Martinica con un doblete de Brayan Gil y un gol de Harold Osorio para llevarse los tres puntos en el Estadio Nacional Jorge Mágico González de San Salvador en lo que fue la actuación más sólida de la región en la primera jornada.

🇸🇻¡𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎!



El Salvador se impone 3-1 ante Martinica en su debut en la Liga A de la @CNationsLeague.



⚽️ Brayan Gil x2

⚽️ Harold Osorio#LaSelecta | #ElSalvador | #NationsLeague pic.twitter.com/62uuiHaeAi — La Selecta (@LaSelecta_SLV) September 26, 2026

Guatemala cayó 3-2 ante Jamaica en Kingston en un partido donde la Bicolor ganaba pero no supo sostener el resultado en los minutos finales. Honduras por su parte sufrió la misma suerte al caer 3-2 ante Surinam en Tegucigalpa en otro partido que se definió en el tramo final del encuentro.

🇯🇲 Jamaica impuso condiciones en casa y derrotó 3-2 a Guatemala 🇬🇹 en el arranque de la #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/qz9SWoot5t — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 26, 2026

La remontada histórica de Curazao a Costa Rica

La derrota más dramática de la jornada fue la de Costa Rica. Los ticos llegaron al descanso ganando 3-0 ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa y parecían tener el partido sentenciado pero lo impensable ocurrió en el segundo tiempo.

Curazao anotó cuatro goles en apenas 20 minutos con tantos de Kenji Gorré doble Tahith Chong y Jordi Paulina para completar una de las remontadas más épicas en la historia de la Liga de Naciones de Concacaf. El 4-3 final dejó a Costa Rica sin puntos y al fútbol centroamericano en shock.

Os quatro gols da virada de Curaçao contra Costa Rica com a narração da TV de Curaçao pic.twitter.com/9hdUNbMDZX — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) September 25, 2026

República Dominicana también vivió su propio drama aunque con final feliz. Los quisqueyanos ganaban 2-0 ante Nicaragua pero permitieron antes de que Pablo Rosario anotara el gol de la victoria al minuto 90+7 para terminar vencienco 3-2 en lo que fue otra noche llena de emociones en la primera jornada.

Con estos resultados el panorama para Centroamérica es muy complicado desde el inicio de la Liga de Naciones. Solo El Salvador marcha con tres puntos mientras que Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras arrancan con derrota en lo que obliga a ambas selecciones a reaccionar urgentemente en la segunda jornada del torneo.