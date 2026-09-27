Guatemala vs. El Salvador: fecha, hora y todos los detalles del partido de Liga de Naciones

Guatemala y El Salvador se miden este lunes 28 de septiembre en uno de los partidos más importantes para la Bicolor en la Liga de Naciones de Concacaf. Los guatemaltecos dirigidos por Luis Fernando Tena llegan obligados a ganar tras caer 3-2 ante Jamaica en su debut mientras la Selecta llega motivada tras vencer 3-1 a Martinica.

El partido tiene una importancia enorme para Guatemala en la clasificación del grupo B. La Bicolor necesita los tres puntos para no quedar descolgada en la tabla donde El Salvador, Jamaica y Surinam lideran con tres puntos cada uno mientras Honduras y Guatemala arrancan sin unidades tras la primera jornada.

Los dos primeros del grupo avanzan a la Final Four de la Liga de Naciones mientras el tercer y cuarto lugar acceden a las preliminares de la Copa Oro 2027 por lo que cada resultado será determinante para el futuro de la Bicolor en el torneo.

Los datos del partido

Guatemala vs. El Salvador

Lunes 28 de septiembre de 2026

8:00 PM hora Guatemala

Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol Ciudad de Guatemala

Liga de Naciones Concacaf — Grupo B Liga A — Jornada 2

Una victoria de Guatemala ante El Salvador cambiaría por completo el panorama del grupo B y metería a la Bicolor de lleno en la pelea por los primeros lugares. Luis Fernando Tena tendrá el reto de corregir los errores del debut ante Jamaica para conseguir el triunfo que el país espera en el estadio Manuel Felipe Carrera.