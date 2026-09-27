Así llega El Salvador ante Guatemala: Brayan Gil y Nathan Ordaz entre las figuras de la Selecta

El Salvador llega con varios jugadores en buen momento de forma. La Selecta que venció 3-1 a Martinica en su debut cuenta con figuras que representan los principales peligros para la defensa guatemalteca este lunes en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Entre las figuras de La Selecta destaca Nathan Ordaz quien no participó ante Martinica pero se incorporó a la concentración el 27 de septiembre y estará disponible para enfrentar a Guatemala este lunes en El Trébol.

El ataque salvadoreño tiene variantes y Guatemala deberá estar muy atenta desde el primer minuto. La Selecta llega como líder del grupo B, con tres puntos y una diferencia de goles de más dos en lo que los convierte en el rival más complicado que enfrentará la Bicolor en esta fase de grupos.

Ataque peligroso

Brayan Gil es el jugador más en forma de la Selecta en este momento. El colombiano nacionalizado salvadoreño anotó un doblete ante Martinica y milita en la liga rusa con el FC Baltika Kaliningrad, lo que lo convierte en la principal amenaza ofensiva para la defensa chapina.

Harold Osorio fue el gran articulador del juego salvadoreño ante Martinica con dos asistencias para Gil y un gol propio. El centrocampista además viene de marcar el gol del triunfo 1-0 ante Guatemala en las eliminatorias de 2025 en lo que lo convierte en otro jugador clave a vigilar.

Nathan Ordaz llega fresco y disponible con dos goles y una asistencia en la MLS en 2026. El delantero de 21 años del DC United se perfila como una carta importante para "Bolillo" Gómez en el partido ante la Bicolor este lunes.

🔥¡Doblete de Brayan Gil! Los del "Bolillo" repiten la fórmula con un pase al espacio que aprovecha Gil para marcar el 2-0. #NationsLeagueEnFOX pic.twitter.com/fKVmQcoPSK — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 26, 2026

Más amenazas para la Bicolor

Jairo Henríquez suma dos tantos en el proceso de Bolillo y dos anotaciones en su club esta temporada. El delantero es una opción peligrosa que Guatemala deberá tener en cuenta en El Trébol este lunes.

Styven Vásquez llega con tres goles en siete apariciones en la liga salvadoreña mientras Jefferson Valladares ha sido uno de los jugadores más destacados del proceso en los últimos meses. Ambos completan un ataque con muchas variantes que Guatemala deberá neutralizar para sumar sus primeros puntos en la Liga de Naciones.