El portero guatemalteco Kenderson Navarro analiza el empate ante Surinam: “Un punto acá nos sirve”

Guatemala empató 0-0 este viernes frente a Surinam en Paramaribo, en el tercer partido de la Liga de Naciones de Concacaf, en un encuentro en el que la Bicolor tuvo dificultades para controlar el juego durante buena parte del primer tiempo, pero reaccionó en el complemento para terminar sumando un punto como visitante.

La Selección Nacional mantuvo un esquema defensivo durante la primera mitad y permitió que Surinam tomara el control de la pelota. El conjunto local manejó las acciones y generó las principales aproximaciones de peligro, mientras Guatemala tuvo dificultades para salir con claridad desde su propio campo.

Para la segunda parte, Luis Fernando Tena realizó variantes que permitieron a Guatemala ganar mayor posesión de balón y adelantar algunos metros sus líneas. Antonio de Jesús López intentó darle mayor claridad al juego ofensivo y generar opciones para la Bicolor.

La banda derecha también se convirtió en una de las principales vías de ataque de Guatemala, con Aarón Herrera y Jehú Fajardo buscando aprovechar los espacios para llevar el balón hacia el área de Surinam. Sin embargo, la Selección Nacional no consiguió transformar esa mejoría en el complemento en un gol que le permitiera llevarse los tres puntos.

Un valioso punto

Al finalizar el encuentro, el portero Kenderson Navarro reconoció que Guatemala llegó a Paramaribo con la intención de ganar, pero consideró importante el punto conseguido como visitante, especialmente porque el próximo compromiso será nuevamente contra Surinam, esta vez en territorio guatemalteco.

“Fue un partido complicado. Sabíamos que iba a ser así. Veníamos por la victoria; lastimosamente no se nos da, pero un punto acá nos sirve. Cerramos en casa y esperamos sacar los tres puntos allá para avanzar”, declaró el guardameta.

Sobre lo que debe cambiar para el segundo enfrentamiento, Navarro señaló que será responsabilidad del cuerpo técnico analizar lo sucedido y definir la estrategia para el partido del lunes.

"Un partido complicado, pero cerramos en casa", Kenderson Navarro tras el empate 🇬🇹 pic.twitter.com/mnwr08Ly4E — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 3, 2026

“Sabemos que va a ser un rival, como fue acá de visita. Va a ser un partido complicado allá también. El cuerpo técnico es el que tiene que analizar de qué forma vamos a jugar el próximo partido. Ellos tienen que plantearlo bien para poder sacar el resultado que queremos”, agregó.

Con el empate, Guatemala llegó a cuatro puntos en el grupo y ahora tendrá la oportunidad de volver a enfrentarse a Surinam el próximo lunes 5 de octubre, a las 18 horas en suelo guatemalteco, donde buscará convertir la mejoría mostrada en el segundo tiempo en una victoria.