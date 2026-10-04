Guatemala vs. Surinam: fecha, hora y detalles del partido decisivo por la Liga de Naciones

Guatemala y Surinam se vuelven a ver las caras este lunes 5 de octubre en el estadio Manuel Felipe Carrera en lo que será el partido más importante de la fase de grupos para la Bicolor.

Surinam regresa a El Trébol como líder del grupo B con siete puntos después del empate 0-0 ante Guatemala en Paramaribo. Los caribeños buscarán administrar su ventaja y asegurar su clasificación a los cuartos de final mientras la Bicolor llega con la obligación de ganar para mantenerse con opciones de avanzar.

El contexto histórico añade un ingrediente especial al partido. La última vez que Surinam pisó el estadio Manuel Felipe Carrera salió derrotado después de llegar con mayores aspiraciones y ahora vuelve con la necesidad de proteger su posición privilegiada en la tabla y evitar que la historia se repita.

Aquella visita ocurrió hace menos de un año en las eliminatorias mundialistas de Concacaf. Guatemala venció 3-1 a los Suriboys con goles de Darwin Lom, Olger Escobar y Óscar Santis en lo que fue un resultado que cambió por completo el rumbo de aquella eliminatoria para la selección caribeña.

Los detalles del partido

Guatemala vs. Surinam

Fecha: Lunes 5 de octubre de 2026

Horario: 6:00 PM (Hora de Guatemala)

Estadio Manuel Felipe Carrera - Ciudad de Guatemala

Partido por la Liga de Naciones Concacaf — Grupo B Liga A — Jornada 4

Así llegan los equipos

Guatemala viene de empatar 0-0 en Paramaribo en lo que fue un partido muy complicado. La Bicolor que acumula una derrota ante Jamaica, una goleada 6-0 sobre El Salvador y el empate ante Surinam necesita ganar para llegar a siete puntos y asegurar prácticamente su clasificación.

Surinam llega al partido como líder del grupo B con siete puntos y con la posibilidad de sellar su boleto a los cuartos de final con una victoria o un empate en El Trébol. Los Suriboys que vienen de sumar en tres de sus cuatro partidos en el torneo llegan en el mejor momento de su participación en esta Liga de Naciones.

Lo que está en juego

Los dos primeros del grupo B avanzan a los cuartos de final donde ya esperan México, Estados Unidos Canadá y Panamá. El tercer y cuarto lugar acceden a las preliminares de la Copa Oro 2027 por lo que Guatemala necesita ganar para asegurar al menos una de esas dos posiciones en la tabla.