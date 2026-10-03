Surinam vuelve a El Trébol, donde Guatemala le arruinó el sueño mundialista

Surinam volverá este lunes 5 de octubre al estadio Manuel Felipe Carrera, un escenario que guarda uno de los recuerdos más recientes y dolorosos de su selección. Hace menos de un año, los caribeños llegaron a El Trébol con la posibilidad de asegurar su clasificación directa al Mundial de 2026, pero Guatemala se impuso 3-1 y cambió por completo el desenlace de aquella eliminatoria.

El 18 de noviembre de 2025, la Bicolor se despidió de la lucha mundialista con una victoria ante un Surinam que había llegado a la última jornada como líder de su grupo. Los goles de Darwin Lom, Olger Escobar y Óscar Santis le dieron el triunfo a Guatemala, mientras que un autogol de Nicolás Samayoa en el tiempo añadido permitió a los surinameses mantenerse con vida y acceder al repechaje.

Ahora, el contexto es diferente, pero el escenario vuelve a ser el mismo. Surinam regresa a El Trébol para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf como líder del Grupo B, después del empate 0-0 ante Guatemala en Paramaribo. El conjunto caribeño suma siete puntos, mientras la Bicolor acumula cuatro y necesita ganar para llegar a siete y mantener sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final.

El empate de la jornada anterior dejó una situación particular para ambos. Guatemala evitó una derrota que habría complicado todavía más su panorama, pero quedó obligada a buscar el triunfo en casa. Surinam, en cambio, conserva el liderato y afrontará el encuentro con la posibilidad de asegurar su clasificación entre los dos primeros del grupo.

El antecedente inmediato en El Trébol, por lo tanto, añade un elemento especial al partido. La última vez que Surinam pisó este estadio salió derrotado después de llegar con mayores aspiraciones. Ahora vuelve con la necesidad de proteger una posición privilegiada y evitar que la historia vuelva a repetirse.

Para Guatemala, el recuerdo de aquel 3-1 también representa un punto de referencia. El estadio Manuel Felipe Carrera ya fue escenario de una victoria sobre este mismo rival y volverá a ser la sede de un partido determinante.

El partido tendrá, entonces, dos necesidades distintas. Guatemala debe ganar para seguir en carrera por los cuartos de final; Surinam buscará administrar su ventaja en la tabla y sellar su boleto. Un nuevo capítulo entre ambos equipos se escribirá en el mismo escenario donde, hace menos de un año, la Bicolor ya consiguió cambiarle el rumbo a la historia de su rival.