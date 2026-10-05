Guatemala vs. Surinam: dónde ver el partido de la Bicolor por el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala recibirá este lunes a Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, por la Liga de Naciones de Concacaf, en un partido con incidencia en la clasificación del Grupo B.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará una victoria que le permita lograr su pase a la siguiente ronda. Tras el empate sin goles del viernes en Paramaribo, la Azul y Blanco acumula cuatro puntos en el Grupo B.

Surinam lidera el grupo con siete unidades, seguido por Jamaica, con seis, mientras Guatemala suma cuatro. Un triunfo permitiría a la Bicolor alcanzar los siete puntos y clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones. En la siguiente instancia esperan selecciones como México, Canadá, Estados Unidos y Panamá.

La selección nacional tuvo mayor actividad defensiva durante su visita a Surinam y generó pocas oportunidades de gol. El encuentro terminó 0-0. Guatemala afrontó ese partido con bajas en ataque.

Regresa Darwin Lom

Darwin Lom estará disponible después de cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El delantero de The Strongest de Bolivia vuelve a ser una opción para Luis Fernando Tena en el ataque. Rubio Rubín también figura entre las alternativas ofensivas de Guatemala.

Guatemala busca avanzar a la siguiente ronda

Los dos primeros lugares del grupo B avanzarán a la siguiente ronda de la Liga de Naciones, para encarar los cuartos de final del certamen que reparte al menos cuatro boletos directos a la Copa Oro 2027.

¿Dónde ver Guatemala vs. Surinam?

El partido entre Guatemala y Surinam se disputará hoy a las 18 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.