Matts Evans: así fue el golazo que valió la clasificación de Guatemala a los cuartos de final

Cuando el partido se acercaba al final y Guatemala necesitaba un gol para clasificarse, Matts Dominic Evan Wolff anotó en el tiempo de reposición para darle a la Selección Nacional la victoria 1-0 sobre Surinam y la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.

Durante gran parte del encuentro, Guatemala no logró superar la defensa de Surinam y el empate sin goles la dejaba eliminada. El marcador se mantuvo sin anotaciones hasta los minutos finales en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

La jugada del gol comenzó en el mediocampo con una combinación de pases entre Jonathan Franco y Rudy Muñoz. Posteriormente, el balón llegó a Olger Escobar, quien se asoció con Matts Evans en una pared que superó la línea defensiva de Surinam.

Tras recibir la devolución, Evans encontró espacio fuera del área y remató de zurda, cruzado y al ángulo, para superar al guardameta Frans Vaessen. La anotación provocó la euforia total de los aficionados en el estadio.

El gol llegó en el tiempo de reposición, cuando Guatemala necesitaba anotar para conseguir la clasificación. La jugada de Evans permitió a la Bicolor tomar la ventaja en los minutos finales y quedarse con la victoria.

¡Golazo de Matthew Evans! 🚀🔥 En el ángulo quedó el balón para que Guatemala se ponga a ganar el encuentro frente a Surinam, en tiempo de reposición. #NationsLeagueEnFOX https://t.co/1MqOSZMZtF — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 6, 2026

Con el gol de Evans, Guatemala derrotó 1-0 a Surinam y avanzó a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026 bajo la dirección de Luis Fernando Tena.