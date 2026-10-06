“Merecíamos ganar”: Tena habla después del dramático triunfo de Guatemala ante Surinam

La Azul y Blanco se clasificó a la siguiente fase de la Liga de Naciones de Concacaf después de derrotar 1-0 a Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, con un gol golazo de Matt Evans en el tiempo de reposición.

El resultado permitió al equipo dirigido por Luis Fernando Tena finalizar como líder de su grupo con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Durante varios pasajes del partido, Surinam controló la posesión del balón y generó aproximaciones, especialmente en los primeros minutos. Guatemala también tuvo oportunidades de gol y mantuvo el empate hasta los minutos finales.

Surinam se quedó con 10 jugadores y, a partir de ese momento, Guatemala adelantó líneas y buscó el gol de la victoria. Cuando el partido se acercaba al final, Evans anotó en el tiempo de reposición con un remate que le dio la victoria a Guatemala y la clasificación a la siguiente fase.

Tena: "El premio es justo, merecíamos ganar"

Al finalizar el encuentro, el técnico Luis Fernando Tena afirmó que, a su juicio, el resultado fue justo por el desempeño de su equipo durante los 90 minutos.

"El premio es justo. Merecíamos ganar. Durante los primeros 20 minutos, Surinam arrancó muy bien y era difícil quitarle el balón, pero nuestra defensa siempre se mantuvo sólida", expresó el técnico mexicano.

Tena también se refirió a la búsqueda de la victoria durante los minutos finales. "Seguimos insistiendo porque queríamos el triunfo. Sabíamos que físicamente estaríamos mejor en los últimos minutos y, si había que arriesgar, lo íbamos a hacer, porque el empate no nos servía de nada", indicó.

Además, el seleccionador se refirió al crecimiento de varias selecciones de la región y al desempeño de Guatemala. "Las selecciones caribeñas han crecido muchísimo. Ahí están los casos de Jamaica, Haití y Curazao, y por supuesto Panamá, que viene creciendo desde hace tiempo. Nosotros también hemos mejorado y las distancias entre las selecciones se van acortando", afirmó.

Finalmente, Tena habló sobre la experiencia de jugar en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde Guatemala consiguió la clasificación. "A nuestros jugadores les gusta jugar aquí porque conocen muy bien la cancha. Es un campo muy bueno y la afición está muy cerca del terreno de juego. La verdad es que nos hemos acomodado de la mejor manera y ojalá podamos seguir jugando aquí", concluyó el técnico.