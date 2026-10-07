Guatemala vs. Canadá: fechas de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf

La Selección Nacional de Guatemala ya dejó atrás la fase de grupos y ahora tiene un nuevo desafío en la Liga de Naciones de la Concacaf. La Bicolor se medirá a Canadá en los cuartos de final, una serie que pondrá nuevamente frente a frente a dos selecciones que protagonizaron uno de los duelos más recordados de la Copa Oro 2025.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena consiguió hacer historia al avanzar por primera vez de la fase de grupos de la Liga de Naciones desde la creación del torneo. La clasificación llegó además con un valor agregado: Guatemala terminó como líder del Grupo B después de derrotar 1-0 a Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, resultado que le permitió cerrar la primera fase en lo más alto y meterse entre las ocho mejores selecciones de la Liga A.

Ahora el premio es un enfrentamiento ante Canadá, una de las cuatro selecciones que ya estaban instaladas directamente en los cuartos de final de la Liga de Naciones por su posición en el ranquin de Concacaf. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá fueron los combinados preclasificados para esta instancia, mientras que Guatemala y Jamaica consiguieron su boleto como los dos mejores de su grupo.

La serie será a doble partido y el ganador en el marcador global avanzará a las semifinales de la Liga de Naciones, que forman parte del denominado Final Four de Concacaf.

Un rival conocido para Guatemala

Guatemala y Canadá volverán a encontrarse por tercera y cuarta ocasión en menos de un año, en una rivalidad reciente que ha dejado resultados importantes para ambos.

El antecedente más significativo se produjo en los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Guatemala y Canadá empataron 1-1 durante los 90 minutos, pero la Bicolor terminó imponiéndose 6-5 en la tanda de penaltis para conseguir la clasificación a las semifinales del torneo.

Ese triunfo convirtió a Canadá en un rival especialmente significativo para la actual generación guatemalteca. Sin embargo, el conjunto de la hoja de maple tuvo revancha pocos meses después.

El 17 de enero de 2026, ambos equipos volvieron a enfrentarse en un partido de preparación para Canadá rumbo al Mundial 2026. La selección canadiense se impuso 1-0, por lo que el historial más reciente entre ambas selecciones llega con un triunfo para cada equipo.

Ahora los próximos dos compromisos tendrán un significado completamente distinto. Ya no habrá un amistoso de por medio ni una eliminación directa de Copa Oro: estará en juego el boleto a las semifinales de la Liga de Naciones y, con él, una de las plazas directas para la Copa Oro 2027.

Dos partidos para seguir haciendo historia

Para Guatemala, alcanzar los cuartos de final de la Liga de Naciones representa un paso inédito en la historia del torneo. Desde que Concacaf puso en marcha esta competencia, la Bicolor no había logrado superar la fase de grupos de la Liga A.

El equipo de Luis Fernando Tena rompió esa barrera en una fase de grupos en la que terminó por encima de Surinam, Jamaica, Honduras, El Salvador y Martinica.

El formato de la competencia establece que los cuatro ganadores de los cuartos de final de la Liga A obtendrán directamente su clasificación a la Copa Oro 2027. En cambio, los cuatro equipos que pierdan sus respectivas series deberán disputar posteriormente los Prelims del torneo.

Por ello, la serie Guatemala vs. Canadá tiene una doble recompensa para la selección dirigida por Luis Fernando Tena. Avanzar significaría instalarse entre los cuatro mejores de la Liga de Naciones de Concacaf y, al mismo tiempo, asegurar directamente su presencia en la próxima Copa Oro 2027.

Para el cruce entre Guatemala y Canadá apunta a que la Bicolor comenzará la serie como local y posteriormente viajaría a territorio canadiense para disputar el segundo encuentro.

Juego de ida

Guatemala vs. Canadá

Viernes 13 de noviembre de 2026

Hora: pendiente de confirmación oficial

Estadio: Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala

Juego de vuelta

Canadá vs. Guatemala

Lunes 16 de noviembre de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: BMO Field, Toronto

Estos detalles deberán ser ratificados oficialmente por Concacaf antes de considerarlos definitivos, especialmente el horario del partido de ida.

Esta vez, estará en juego mucho más que la revancha. Serán dos partidos por un lugar entre los mejores cuatro de Concacaf y por el boleto directo a la Copa Oro 2027.