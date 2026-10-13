Héctor Morales: la historia del goleador de Aurora en el Apertura cuyo hijo le predice los goles

Héctor Alejandro Morales Muñoz se ha convertido en uno de los nombres propios del Torneo Apertura 2026. El delantero de Aurora FC suma seis goles después de 13 jornadas y, por su promedio de anotaciones, se mantiene entre los principales goleadores del campeonato.

El atacante de 28 años confirmó su buen momento al marcar un doblete en la reciente victoria del conjunto aurinegro frente a Xelajú MC. Sus anotaciones permitieron que Aurora remontara el encuentro y consiguiera tres puntos importantes en su intento por acercarse nuevamente a los puestos de clasificación.

Morales ha necesitado únicamente 467 minutos para alcanzar sus seis anotaciones, un registro que refleja su efectividad dentro del área. El artillero reconoce que atraviesa un momento especial, pero mantiene los pies sobre la tierra y es consciente de que deberá trabajar todavía más para conservar su nivel durante las jornadas restantes.

El goleador de Aurora agradeció la oportunidad de volver a competir en la máxima categoría y aseguró que disfruta cada momento de esta etapa de su carrera. “Estoy agradecido con Dios porque él me está permitiendo vivir un sueño. Estoy disfrutando este momento, pero también me encuentro tranquilo y consciente de que ahora me toca trabajar un poco más para mantenerme, seguir logrando cosas y aportar mi granito de arena al equipo”, expresó Morales.

Sobre el doblete conseguido ante Xelajú, el delantero destacó el esfuerzo colectivo realizado por Aurora para darle vuelta al marcador. “Fue una alegría enorme. Todo se consiguió con base en el esfuerzo de mis compañeros y el mío. Desde el primer tiempo merecíamos más, pero así es el futbol: no se trata de merecer, sino de accionar. Dios me dio la oportunidad de aportar de anotar y así ayudar al equipo, que es lo más importante”, indicó el artillero.

Su regreso a la Liga Nacional

Llegar a Aurora representó una nueva oportunidad para Morales, quien considera que regresar a la Liga Nacional ya era un objetivo importante. Ahora, además de aprovechar esa oportunidad, se encuentra involucrado en la pelea por el título de goleo.

“Desde que llegué a Aurora y me abrieron las puertas para regresar a la Liga Mayor, para mí ya era un sueño. Ahora veo el momento que estoy atravesando y solamente puedo estar agradecido. También soy consciente de que tengo una gran responsabilidad, porque no puedo relajarme y debo seguir aprovechando y disfrutando esta etapa”, manifestó el delantero aurinegro.

El goleador también resaltó el papel que ha desempeñado su familia durante el campeonato. Su esposa, quien es fisioterapeuta, lo ayuda en sus procesos de recuperación, mientras que su hijo se ha convertido en una de sus principales motivaciones.

“Todo se lo debo principalmente a Dios, a mi esposa, a mi bebé y a mis papás, quienes siempre me han motivado. Cuando uno no tiene muchos minutos trata de hacer lo mejor posible en cada oportunidad. Mi esposa me ayuda mucho con las descargas y la recuperación, mientras que mi hijo es una de mis motivaciones más grandes”, afirmó.

Morales reveló, además, la particular cábala que comparte con su hijo antes de cada compromiso. El pequeño no solo intenta anticipar si su padre marcará, sino también la manera en la que llegará la anotación.

“Antes de cada partido le pregunto a mi hijo si papá va a meter gol. Si me dice que sí, le pregunto si será con la cabeza, con la pierna derecha o con la izquierda. Es increíble porque ha acertado en la mayoría de las ocasiones”, contó el atacante aurinegro.

Héctor Morales alcanzó los seis goles en el presente torneo.(Foto Prensa Libre: Esbin García).

El sueño de conquistar el título de goleo

Aunque todavía resta una parte importante del campeonato, el delantero no oculta la ilusión de finalizar como máximo anotador. Sin embargo, remarcó que su prioridad continúa siendo aprovechar los minutos y contribuir para que Aurora alcance sus objetivos colectivos.

“Quiero seguir aprovechando la oportunidad que el entrenador me está dando y aportar al equipo. Cada jugador es una pieza del rompecabezas y, si logro anotar, eso será beneficioso para todos. Sería un sueño terminar como goleador del torneo, pero todavía falta bastante y debo esforzarme y sacrificarme mucho”, señaló Morales.

El futbolista aseguró que su fórmula será mantener el trabajo y no perder la tranquilidad en medio del buen momento que atraviesa. “Tengo que seguir trabajando, trabajando y trabajando. Todo lo dejo en las manos de Dios. Siempre he dicho que se haga su voluntad, sus planes y en su tiempo. Estoy tranquilo porque sé que lo único que me corresponde es trabajar mucho”, agregó el goleador.

Sobre su posición en el terreno de juego, Morales reconoció que puede desempeñarse por los extremos, pero explicó que sus características se aprovechan mejor cuando actúa como centrodelantero.

“Cuando llegué a Aurora tuve participación como extremo durante el torneo de Copa, pero siento que una de mis fortalezas es estar dentro del área. Ser delantero centro es la posición en la que más cómodo me siento, aunque estoy a disposición del entrenador. Quiero seguir teniendo minutos y tratar de aportar”, explicó.

Héctor Morales alcanzó los seis goles en el presente torneo.(Foto Prensa Libre: Esbin García).

Un encuentro especial frente a Comunicaciones

Aurora afrontará una nueva jornada del Apertura 2026 ante Comunicaciones por la fecha 14, en un partido en el que ambos equipos necesitan sumar. Para Morales será un encuentro especial debido a que se formó futbolísticamente en Municipal y desde niño soñó con disputar esta clase de compromisos.

“Será un partido muy especial porque uno siempre sueña con jugar contra los equipos grandes. Me formé en Municipal y ya podemos imaginar lo que representa enfrentar a Comunicaciones. En la primera vuelta no tuve la oportunidad de jugar y esta era una de las metas que me había trazado desde que llegué a Aurora”, comentó.

El artillero considera que el conjunto aurinegro cuenta con las herramientas necesarias para competir ante los albos, aunque deberá corregir los pequeños detalles que le han impedido conseguir mejores resultados.

“Los dos equipos llegamos necesitados de puntos. Nosotros tenemos un gran plantel y hemos captado muy bien lo que quiere el profesor Saúl. La intensidad que mostramos no la tiene cualquier equipo, así que debemos afrontar el partido de la misma manera, seguir trabajando y estar más atentos a esos detalles que nos han pasado factura”, expresó.

Finalmente, Morales agradeció las muestras de cariño de los seguidores aurinegros y les pidió continuar respaldando al equipo durante la recta final de la fase de clasificación.

“Agradezco a la afición por apoyar siempre al equipo. Puede estar tranquila porque mis compañeros y yo vamos a dejarlo todo en la cancha. Les pedimos que sigan llegando al estadio y creyendo en nosotros, porque su apoyo representa un impulso adicional. Este barco se va a enderezar y vamos a llevar a Aurora al lugar donde siempre debe estar, peleando por el torneo”, concluyó el goleador.