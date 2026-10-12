Liga Nacional : así quedó la tabla de posiciones después de la jornada 13 del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala disputó este fin de semana la jornada 13, correspondiente a la segunda fecha de la segunda vuelta del campeonato. La fecha volvió a provocar movimientos importantes en la clasificación, especialmente en la pelea por el liderato, en la que tres equipos se encuentran igualados en puntos y mantienen una intensa lucha por la primera posición.

Tras completarse la jornada, Municipal recuperó el liderato del certamen luego de empatar como local frente a Marquense. El conjunto escarlata alcanzó las 25 unidades y se ubica en la primera posición de la tabla gracias a una mejor diferencia de goles.

En el segundo lugar aparece Guastatoya, que cayó ante Malacateco y perdió la cima del campeonato. No obstante, el conjunto pechoamarillo también suma 25 puntos y continúa en plena disputa con la primera posición.

La tercera casilla es para Antigua GFC, que logró una importante victoria frente a Cobán Imperial y llegó igualmente a 25 unidades. De esta manera, Municipal, Guastatoya y Antigua comparten la misma cantidad de puntos, aunque el cuadro rojo se mantiene como líder por el criterio de diferencia de goles.

En la cuarta posición se encuentra Deportivo San Pedro, que regresó a la senda del triunfo después de varias jornadas sin conocer la victoria. El equipo se impuso en condición de local a Comunicaciones y alcanzó los 21 puntos, consolidándose en los puestos altos de la clasificación.

Por su parte, Marquense ocupa la quinta casilla con 20 unidades, luego de rescatar un valioso empate como visitante ante los escarlatas en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los puestos de clasificación a la fase final los completan, de momento Deportivo Mixco, sexto con 19 puntos tras empatar en esta jornada, mientras que Xelajú MC se ubica en la séptima posición con 18 unidades, luego de perder frente a Aurora FC.

La octava posición es para Aurora FC, que llegó a 15 puntos tras su victoria sobre los superchivos y logró ascender en la tabla. Con la misma cantidad de unidades aparece Malacateco en el noveno lugar, luego de su importante triunfo frente a Guastatoya.

Más abajo en la clasificación se encuentra Comunicaciones, que ocupa la décima posición con 14 puntos tras caer ante los gallos. En el penúltimo puesto marcha Cobán Imperial con 13 unidades, luego de ver frenada su racha positiva tras la derrota frente a Antigua.

En el fondo de la tabla permanece Deportivo Suchitepéquez, que suma únicamente siete puntos y continúa comprometido en la zona baja del campeonato.