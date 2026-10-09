Guatemala vs. Canadá: Concacaf confirma los horarios de los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) dio a conocer este viernes las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones, fase en la que la Selección Nacional de Guatemala se enfrentará a Canadá por un boleto a las semifinales del certamen y la clasificación directa a la próxima Copa Oro.

La Bicolor ya tiene definido el calendario para una de las eliminatorias más importantes de los últimos años. El conjunto dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena buscará dar un nuevo golpe ante una de las selecciones más fuertes de la región.

Guatemala avanzó a esta instancia tras finalizar como líder de su grupo, que compartió junto con Surinam, Jamaica, Honduras, El Salvador y Martinica. Ese rendimiento le permitió ubicarse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Por su parte, Canadá obtuvo su clasificación directa a esta fase gracias a su posición en el ranking de Concacaf, por lo que ahora será el rival de la Azul y Blanco en una serie que promete intensidad de principio a fin.

Además, la llave tendrá un ingrediente especial, ya que ambas selecciones volverán a enfrentarse después del recordado duelo de la Copa Oro del 2025, cuando Guatemala sorprendió al conjunto canadiense y consiguió avanzar a las semifinales. Más de un año después, volverán a cruzarse en una serie de eliminación directa que definirá quién continúa en la lucha por el campeonato.

Fechas y horarios de la serie

El partido de ida se disputará el viernes 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol", en la Ciudad de Guatemala, a partir de las 20 horas.

La vuelta se jugará en el BMO Field de Toronto, Canadá, donde se definirá al clasificado a las semifinales. El encuentro está programado para las 19 horas.

Guatemala intentará aprovechar la localía en el primer compromiso para llegar con opciones al decisivo duelo en territorio canadiense y buscar una nueva hazaña bajo el mando de Luis Fernando Tena.

Horario de los partidos

Ida: Guatemala vs. Canadá

Viernes 13 de noviembre

Estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol"

20 horas

Vuelta: Canadá vs. Guatemala

BMO Field, Toronto

19 horas

La Azul y Blanco afrontará una de las series más exigentes de su proceso reciente, con el objetivo de alcanzar nuevamente unas semifinales y así también asegurar de manera anticipada su clasificación a la próxima Copa Oro 2027.