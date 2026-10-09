Liga de Naciones: estrella de Canadá sufre una lesión ¿Estará disponible ante Guatemala?

A poco más de un mes de la serie entre Guatemala y Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, el extremo canadiense Tajon Buchanan sufrió una lesión muscular mientras se encontraba concentrado con su selección. La situación genera incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos compromisos de Canadá y del Villarreal de España.

La serie entre Guatemala y Canadá se disputará en partidos de ida y vuelta, con la clasificación a las semifinales del torneo y un cupo directo a la próxima Copa Oro 2027 en juego. El partido de ida se jugará el 13 de noviembre en Guatemala, mientras que la vuelta está programada para el 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto.

El Villarreal confirmó que Buchanan presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, sufrida durante su participación con la selección canadiense en el encuentro contra Perú.

El club español informó mediante un comunicado: "El jugador del primer equipo, Tajon Buchanan, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha durante un partido con la selección de Canadá. El tiempo de baja estará supeditado a su evolución".

Hasta el momento, el Villarreal no ha informado el tiempo estimado de recuperación del futbolista, por lo que su regreso dependerá de su evolución en las próximas semanas.

¿Estará disponible para enfrentar a Guatemala?

El tiempo de recuperación de una lesión en el bíceps femoral depende de su gravedad. En los casos leves puede ser de una a tres semanas, mientras que las lesiones de mayor gravedad pueden requerir entre seis y ocho semanas. En casos más severos, la rehabilitación podría prolongarse hasta tres meses.

Sin embargo, el Villarreal no ha especificado la gravedad de la lesión de Buchanan, por lo que todavía no es posible determinar si estará disponible para la serie contra Guatemala en noviembre.

La posible ausencia de Buchanan en Canadá

Buchanan forma parte de la selección canadiense dirigida por Jesse Marsch, en la que es una de las principales figuras del conjunto de la Hoja de Maple. El extremo destaca por su velocidad y capacidad para atacar por las bandas, características que le permiten desempeñarse en distintas funciones ofensivas.

El futbolista regresó a España después de lesionarse durante el encuentro contra Perú. Su ausencia también afecta al Villarreal, en dónde es una baja sensible para el Villarreal, ya que venía siendo un fijo en el once de Iñigo Pérez.

La disponibilidad de Buchanan para la serie ante Guatemala dependerá de la evolución de su recuperación. Mientras tanto, la Azul y Blanco se prepara para los partidos de cuartos de final, donde buscará dar un paso histórico y alcanzar las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.